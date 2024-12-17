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當場被電死！男上山尋父慘死捕獸網 家屬痛訴「5年害死3人」

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名教師遭到電網電死。電網示意圖，非事發地點。聯合報系資料照
中國大陸一名教師遭到電網電死。電網示意圖，非事發地點。聯合報系資料照

非法獵捕野生動物不只會危害生態，也會引發人命。中國大陸一名男子日前上山尋人，結果遭到捕山豬的電網電死，家屬控訴已經至少有3人受害。

根據《觀察者》報導，中國大陸湖北一名陳姓男子日前晚上接到母親來電，表示其父白天進山採藥仍未歸，陳男夫妻便出門尋人。

陳男夫妻兩人拿著手電筒上山，結果陳男突然摔倒在地，一句話都說不出來，跟隨其後的妻子嚇壞，連忙打電話求救。

前來救援的親友發現陳男腿上有兩個洞，當下就明白是被捕野豬的電網電到，立刻報警，並合力將陳男揹到救護車能抵達的地方。雖然醫生表明已經沒有救治必要，但家屬堅持送院治療，搶救後仍宣告不治。經調查後推斷陳男死因為「電流效應」。

陳男家屬指出，有一名村名常年在山上放置捕獸夾、套索等陷阱，獵捕野生動物後販售，鎮上5、6年來至少有3人被捕野豬的電網電擊而亡。

家屬第一時間就懷疑是此人安裝的電網，然而隔天發現他已經跑路，警方已查扣相關物證，尚未尋獲嫌疑人士。

陳男在當地鎮上國中執教，20多年來作育英才，近兩年被調任至幼兒園園長，不少學生在他頭七當日發文悼念他們的陳老師。

山豬 教師 野豬

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