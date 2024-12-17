上海推動赴台團隊遊 花蓮旅遊業者也「充滿期待」
上海副市長華源今天宣布，將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線將會包含台北市。對此，花蓮旅遊業者充滿期待，紛紛表示「樂見其成」，且陸客來台旅遊，不可能只停留一天，想必會多待幾天往東部、西部觀光，規畫原民文化遊程，盡力爭取陸客到花蓮旅遊。
花蓮今年在403地震、多個颱風過後，交通路況不佳，觀光市場難見起色，過去住房率曾在1成左右徘徊，在中央旅遊補助下才有5、6成的住房率，在補助結束後，陸客有望來台，可說是為花蓮帶來及時雨。
花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，目前周末住房率2成至2成5，跨年因沒有連假不到4成；香港雖然有直航花蓮，不過就算載滿180位客人，對花蓮9000間客房來說仍是杯水車薪，因此樂見其成陸客造訪花蓮，更強調「不管哪裡來的客人都會熱情接待」。
花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，只要陸客到台灣都樂觀其成，且團隊旅遊一定會多玩幾天，不會只停留在台北市，應該會南下往東部、西部旅遊，現在已著手規畫原住民文化包裝旅遊行程，盡量爭取陸客來花蓮觀光。
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