上海推動赴台團隊遊 花蓮旅遊業者也「充滿期待」

上海副市長華源今天宣布，將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線將會包含台北市。對此，花蓮旅遊業者充滿期待，紛紛表示「樂見其成」，且陸客來台旅遊，不可能只停留一天，想必會多待幾天往東部、西部觀光，規畫原民文化遊程，盡力爭取陸客到花蓮旅遊。

花蓮今年在403地震、多個颱風過後，交通路況不佳，觀光市場難見起色，過去住房率曾在1成左右徘徊，在中央旅遊補助下才有5、6成的住房率，在補助結束後，陸客有望來台，可說是為花蓮帶來及時雨。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，目前周末住房率2成至2成5，跨年因沒有連假不到4成；香港雖然有直航花蓮，不過就算載滿180位客人，對花蓮9000間客房來說仍是杯水車薪，因此樂見其成陸客造訪花蓮，更強調「不管哪裡來的客人都會熱情接待」。