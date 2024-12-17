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雙城論壇宣布利多！上海積極推動赴台團隊遊 華源：路線一定包含台北市

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雙城論壇登場會場響「台北的天空」 疫情後首次台北辦實體

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安首度在台北舉辦的雙城論壇，也是疫情之後，首度在台北舉辦的實體論壇，因上海市府派副市長華源出席，今年台北市則由副市長林奕華致詞。圖／擷取自供訊
台北市長蔣萬安首度在台北舉辦的雙城論壇，也是疫情之後，首度在台北舉辦的實體論壇，因上海市府派副市長華源出席，今年台北市則由副市長林奕華致詞。圖／擷取自供訊

台北上海雙城論壇今天上午9點登場，台北市長蔣萬安首度在台北舉辦的雙城論壇，也是疫情之後，首度在台北舉辦的實體論壇，因上海市府派副市長華源出席，今年台北市則由副市長林奕華致詞，市長蔣萬安則是在簽署合作備忘錄後致詞。

繼昨天雙城論壇晚宴充滿台灣味，今天雙城論壇主論壇延續昨天的基調，由台北市立國樂團開場演出，曲目特別挑選「台北的天空」、及「陽明春曉」，為今年雙城論壇開場。

今年雙城論壇主題「智慧治理、永續未來」，今年兩市簽署動物園小貓熊、智慧醫療兩項合作備忘錄後，結語提出雙城論壇期許。也會由北市副秘書長王玉芬與上海副秘書長王為人，分別針對「依山傍水台北城，極端氣候下之城市治理」及「踐行『綠色、開放、共享』理念打造『一江一河』世界級濱水區」專題演講。

疫情之後，首度在台北舉辦雙城實體論壇，因上海市府派副市長華源出席，今年台北市由副市長林奕華致詞，市長蔣萬安則是在簽署合作備忘錄後致詞。記者林麗玉／攝影
疫情之後，首度在台北舉辦雙城實體論壇，因上海市府派副市長華源出席，今年台北市由副市長林奕華致詞，市長蔣萬安則是在簽署合作備忘錄後致詞。記者林麗玉／攝影

上海 雙城論壇

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