雙城論壇登場會場響「台北的天空」 疫情後首次台北辦實體

台北上海雙城論壇今天上午9點登場，台北市長蔣萬安首度在台北舉辦的雙城論壇，也是疫情之後，首度在台北舉辦的實體論壇，因上海市府派副市長華源出席，今年台北市則由副市長林奕華致詞，市長蔣萬安則是在簽署合作備忘錄後致詞。

繼昨天雙城論壇晚宴充滿台灣味，今天雙城論壇主論壇延續昨天的基調，由台北市立國樂團開場演出，曲目特別挑選「台北的天空」、及「陽明春曉」，為今年雙城論壇開場。