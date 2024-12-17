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10歲開始吃檳榔 男子8年吃出一張「電視機臉」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸一名18歲男子，吃了八年檳榔，吃出一張特殊臉型。（圖／截圖自影片）
大陸一名18歲男子，吃了八年檳榔，吃出一張特殊臉型。（圖／截圖自影片）

湖南湘潭一名18歲男子近日在網上發布一則短影音，展示他吃了八年檳榔後吃出的特殊臉型，引發大陸全網關注。男子稱，自己小時候是瓜子臉，吃了八年檳榔不只花掉人民幣40多萬元，還把自己原本的臉吃成「方塊臉」，現在同學都叫他「電視機」。

上觀新聞報導，一開始不少網友還以為他的影片是經特殊處理。但男子表示，他正在嘗試戒掉，也建議大家少吃或不要吃檳榔。對於為什麼有人會這麼愛吃檳榔？有網友回應稱，第一次吃的時候會臉紅心跳加速，呼吸不上來，後來越吃越香就天天吃了。

大陸海南、湖南、廣西等地都有吃檳榔的習俗，台灣吃檳榔的人也不少。根據衛福部國民健康署官網資料，世界衛生組織設立之國際癌症研究總署（IARC）早在1987年即綜合各國研究結果，即認定「嚼含菸草的檳榔」或「同時吸菸與嚼檳榔」對人類有致癌性，致癌部位主要在口腔、咽及食道。

2003年，IARC又邀集台灣代表在內的16位多國學者，依據新有的研究證據，作出了「檳榔子屬第一類致癌物」的結論，證實即使嚼不含任何添加物的檳榔子也會致癌。

衛福部國民健康署稱，在台灣，口腔癌成為青壯年（25-44歲）男性最常見罹患的癌症。根據最新癌症登記資料和死因統計，每年逾8,000名新診斷口腔癌個案，3,300人因口腔癌死亡，為台灣男性所罹患的主要癌症之一。

口腔癌 癌症

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