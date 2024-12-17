海南多地 發免稅消費券

海南為推動離島免稅銷售，多地滾動發放免稅消費券，為市場增添熱力。例如海口市秀英區，就有7種面額的消費券通過社交平台發放，共計560萬元（人民幣，下同）；在海口市瓊山區，也有6種面額的免稅消費券發放，最高可減650元。

中新社報導，三亞市則發放細分領域的離島免稅消費券，例如向參加音樂節的歌迷，以及參加大型展會的嘉賓推出專屬免稅消費券。

離島免稅購物是海南旅遊消費金字招牌。今年前10個月，海南離島免稅購物金額261.5億元。業內人士表示，隨著海南旅遊旺季到來，政府和免稅企業希望通過促銷吸引遊客，拉動全年業績。 結合消費券，海南各免稅店推出各類促銷活動。CDF海口美蘭機場免稅店超千款單品低至4折，另有多倍積分、購物滿贈等活動。三亞海旅免稅城全場2折起，最高享20倍積分。

CDF海口美蘭機場免稅店市場部經理盧家宇介紹，今年已開展兩次免稅消費券活動，暑期首次活動效果非常好，這次增加了新的面額，補貼金額上限由人民幣2600元提升至5000元。

發放消費券對活躍海南離島免稅市場起到積極作用。海口市商務局表示，今年前11個月，海口市累計發放免稅行業消費券5106.77萬元，直接拉動消費9.01億元。