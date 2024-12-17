中加直航增班 旅遊業交流盼共拓市場

中國與加拿大之間客運直航增班後，中國駐多倫多旅遊辦事處12月14日在多倫多舉辦主題為「中加航旅新程」的航空與旅遊業內交流會，共同探索發展機遇，助力中加旅遊市場全面復甦。

中新社報導，中國駐多倫多總領事羅偉東表示，目前從加拿大直飛中國內地的航班每周僅恢復到32個，遠不能滿足兩國民眾需求，希望中加間航班在目前基礎上不斷增加。他表示，中加在各領域高度互補，合作共贏是兩國關係的本質。兩國直航航班的恢復和增加有利於加快這一進程。他建議與會人士多宣傳中加直航線路，旅遊企業能帶著更多加拿大朋友去中國「city walk」。

中國駐多倫多旅遊辦事處主任武寧希望加拿大旅遊業界能充分利用中國政府推出的改善支付環境、過境免簽等一系列政策，設計更多有吸引力的旅遊產品，為加拿大人打造獨特的中國旅遊體驗。

中國國際航空、東方航空、南方航空、海南航空、四川航空、國泰航空駐加分支代表分享了最新航線規畫、運力部署及各自服務特點，並期待與旅遊業界攜手發掘市場潛力。

跨國在線旅遊運營商Exoticca加拿大公司銷售副總裁戴安娜·溫特斯說，該公司的中國旅遊線路已從大約20個月前的僅1條增至現在的5條，「人們對中國的興趣非常大」。

加拿大航空公司亞洲營業部專業銷售高級經理盧如婷表示，加航不僅期待恢復過去幾年失去的航線，且在努力發展壯大加中之間的更大市場，以促進旅遊、貿易及兩國民眾間的文化和友誼交往。