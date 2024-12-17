閩粵聯網 送電破100億千瓦時

南方電網廣東電網公司15日消息，福建、廣東兩省之間的首條電力通道—閩粵聯網工程，在國家電網、南方電網跨經營區聯合運行下，投運至今已累計輸送電量突破100億千瓦時。

南方電網介紹，該100億千瓦時中，福建送廣東方向60億千瓦時、廣東送福建方向40億千瓦時，相當於廣東省雲浮市一年的用電量，有效提升兩省電網電力支撐能力。

閩粵聯網是國家電網和南方電網之間首個常態化雙向交易的送電工程，可根據市場供需靈活調整交易。該工程自2022年9月30日竣工投產至今，廣東、福建兩省至今已累計完成31次電力互送交易。2024年，閩粵聯網工程首次實現雙向滿功率送電，前10個月月均送電量4.81億千瓦時，較2023年月均數增長51%。

值得一提的是，2023年11月以來白鶴灘水電站多次通過閩粵聯網通道向廣東送電，聯網工程突破閩粵兩省互送模式，充分發揮在更大範圍內優化電力資源配置、助力全國統一電力市場建設等方面的作用。

南方電網表示，閩粵兩省用電負荷具有良好的跨流域季節互補性，兩省電網公司全力挖掘跨區支援潛力，充分發揮電網「資源蓄水池」作用和優勢，做好跨省資源互補、餘缺互濟。