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WSJ：大陸經濟萎靡不振 社會動盪加劇北京加強控管

中央社／ 北京16日綜合外電報導
「華爾街日報」（WSJ）今天報導，中國今年接連發生持刀行凶與開車衝撞事件，官員對社會普遍不滿情緒感到不安。示意圖。圖／AI生成
「華爾街日報」（WSJ）今天報導，中國今年接連發生持刀行凶與開車衝撞事件，官員對社會普遍不滿情緒感到不安。示意圖。圖／AI生成

「華爾街日報」（WSJ）今天報導，中國今年接連發生持刀行凶與開車衝撞事件，官員對社會普遍不滿情緒感到不安。面對社會不平與動盪日益加劇，中國領導者強化安全措施，並打壓對國家經濟狀態的異見。

中國近幾週接連發生多起無差別致命攻擊事件，包括大規模持刀傷人與開車衝撞，令官員與民眾都相當不安。人們擔憂，民眾對經濟不滿而發起更多抗議之際，經濟成長停滯會助長動盪，甚至導致暴力事件激增。

中共中央政治局在本月召開的最近一次會議上隱晦承認，經濟問題與社會動盪有關聯，並下令官員做好民生保障和安全穩定各項工作，確保社會大局穩定。

研究中國國家與社會關係的維也納大學（University of Vienna）教授顧克禮（Christian Göbel）表示，儘管民眾抗議這類騷亂通常起於地方議題，近日異議也反映許多年輕人與中產階級人士的幻滅，他們正面對黯淡的經濟前景。

顧克禮說：「如果黨不能保護人民，也無法帶來經濟成長─這兩件事是其統治正當性的基礎─那麼黨就會面臨問題。」

儘管中國當局早已停止公布「群體性事件」統計數據，這是指稱民眾抗議的官方術語，根據追蹤中國動亂的活躍人士，部分數據顯示緊張事態日益惡化。

美國非營利組織自由之家（Freedom House）的「中國異議監測」（China Dissent Monitor）在過去兩年半來，追查到中國各地7000多起民眾抗議示威，發現多是出於對經濟感到不滿，例如欠薪、建案停擺、要求倒閉企業退款。

中國異議監測在10月統計到435起抗議活動，是它追蹤這類數據以來單月最高紀錄。

學者談到，中國國家主席習近平現更重視先發制人，尤其是藉由他所謂的「新時代楓橋經驗」。楓橋經驗是前中國領導人毛澤東時代實施的措施，動員地方民眾監控自身社群，從源頭消解社會緊張。

根據社群媒體發文，一些家長近幾週注意到北京的小學加強安全措施，當局派身穿迷彩制服的武警在門口站崗。

湖北省隨縣當局表示，讓配備突擊步槍的武警在學童上下學高峰時段協助保護學校；在廣東省佛山市，學校和幼兒園在門口外放置水泥或金屬路障，顯然是為預防開車衝撞襲擊。

中國政府也壓制關於近來攻擊事件的資訊，許多媒體只報導當局簡短聲明，並未提及太多背景。

南京大學紫金傳媒智庫研究員燕志華近日撰文寫道，這表面上看來是一種實施更嚴格社會統治的方式，實際上背後是在肅清資訊環境，可能導致社會的自然調節機制失靈。

更廣泛而言，中共也持續壓制關於中國經濟的負面評論。中國經濟學者付鵬、高善文近日在內部演講直陳經濟問題引發熱烈迴響，兩人的微信及短影音等社群媒體帳號傳被封鎖，導致外界無法關注甚至聯繫他們。

據稱，東北證券首席經濟學家付鵬警告，當觀察人士因擔心被斥為不愛國而避免直言談論經濟，可能導致錯誤政策出現。

國投證券首席經濟學家高善文則指出，中國的後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情經濟數據顯示，從消費成長幅度看來，社會已呈現「生機勃勃的老年人、死氣沉沉的年輕人、生無可戀的中年人」怪象。

高善文還提到，許多年輕人難就業或對自身工作感到失望之下，紛紛「節衣縮食，關燈吃麵」。

不安 中共 年輕人 社群媒體

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