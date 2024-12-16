美媒揭露：雲南玉溪市知名宣教師被捕 引警民對峙抗議持續中

美媒披露，雲南玉溪市因知名宣教師馬玉巍被捕而引發大批穆斯林聚集市府門前抗議，要求警方放人。這次抓捕行動據指與官方認定馬玉巍涉「非法宗教活動」有關，導致當地局勢高度緊張。

美國自由亞洲電台今天報導，玉溪市紅塔區聶耳廣場附近一家餐廳昨天中午突遭大批便衣警察包圍，正在用餐的馬玉巍被大約60名警察強行帶走。

目擊者表示，餐廳員工和顧客要求警方出示法律文書，但警方僅回應配合調查。眾多穆斯林在政府門前做禱告，要求官方放人。

報導引述旅美穆斯林馬聚表示，截至今天中午，聲援馬玉巍的民眾不斷增加，警方則封鎖了整個抗議區域。

據報導，馬玉巍是玉溪大營清真寺的阿訇（宣教師），多年來致力於為社區講授古蘭經和宗教知識，深受尊敬，但近年來隨著官方加強管控宗教活動，馬玉巍已多次被跟蹤和受威脅。為了安全因素，他與家人在清真寺內隱居了半年未外出，昨天因接到電話外出用餐，剛坐下5分鐘就被早已守候的警察抓捕。

抓捕行動不僅針對馬玉巍，也涉及他的家人，其中馬玉巍的弟弟馬玉青在沙甸清真寺被警方圍捕，但因民眾包圍了現場，警方未能把人帶走；馬玉巍的父母則在不同地點被捕。

另一名旅美穆斯林古懿透露，這次事件與官方對大營清真寺的認定有關，「他（馬玉巍）服務的大營清真寺被政府認定為非法宗教活動場所。今年5月玉溪市、紅塔區兩級政府宗教部門還召集開會，警告他們從事非法宗教活動，勒令他們關閉已經有20多年歷史的古蘭經學習班。而這一次抓他們的時候，警方的理由也是說他們非法講經」。

報導表示，抗議活動引發地方政府高度戒備。官方今天凌晨起從昆明及玉溪周邊調集的大批軍警車輛進入抗議區域，設置通訊干擾車，並封鎖進入玉溪的高速公路，對回族穆斯林進行盤查。抗議目前仍在持續，雙方對峙有進一步升級的可能。