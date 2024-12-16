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有苦難言！大陸國企禁員工發表情緒性言論 發文、按讚都得考慮壓力大

中央社／ 台北16日電
近期大陸社群平台微信出現多篇文章，討論國企員工被禁止發表情緒性言論。示意圖。圖／AI生成
近期大陸社群平台微信出現多篇文章，討論國企員工被禁止發表情緒性言論。示意圖。圖／AI生成

近期中國社群平台微信出現多篇文章，討論國企員工被禁止發表情緒性言論。有文章強調忽視員工真實聲音，容易形成「領導不願聽，員工不願說」的沈默螺旋，致企業創新能力消失；但也有評論認為，在所有的企業都有類似情況，不局限於國企。

微信上一些討論商業議題、職場環境的公眾號，如「投拓江湖」、「職海集」、「職場導師L總」等近期發表文章評論國企員工被禁止發表情緒性言論。「投拓江湖」文章提到，一家央企（中央級國企）的員工表示，領導曾於會議中請員工不要在公開場合發表涉及公司負面評價、社會負面評價的情緒化言論，也避免在敏感的文章留言，並要求員工管理好自己的微信朋友圈及個人聊天紀錄。

也有文章提到，一名國企的員工在發朋友圈前會先自我審查，確認發表的內容是否是情緒性言論。該名員工向作者解釋，情緒性言論就是不能抱怨、表達不滿，說話得不帶任何情緒，或乾脆保持沈默；另一名在央企工作15年的中層幹部表示，凡涉及工作的事，發個朋友圈都要反覆斟酌，點讚都需要考慮3分鐘。

「職海集」文章指出，公眾號發表討論央企國企的相關文章，曾出現有人留言「寫得很對，但怕被領導看到」、「不敢轉發朋友圈，你懂的」等言論。不過，作者認為在所有企業單位中，員工都會「心照不宣」，認為工作、單位的事不能隨便議論，除了擔心影響企業形象的發言會被公司視為情緒化言論，也擔心得罪上司績效、晉升都可能受到影響。

有文章提到，現在許多央企害怕員工言論帶來麻煩，但許多領導又不願低下身段與員工溝通，給大家解決訴求的機會，所以請員工不要發表情緒化的言論，作用可能不大，還是會有員工認為問題沒解決，需要說出來。

有文章點出，這樣的做法實際是對員工真實聲音的忽視，員工被迫只能在私下表達不滿，在公開場合則保持沈默，表面的和諧其實是掩蓋真實矛盾，矛盾積累久可能釀成大風暴，或形成「領導不願聽，員工不願說」的沈默螺旋，問題得不到解決，企業的活力和創新能力也可能隨之消失。

微信 情緒化 朋友 職場 表情

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