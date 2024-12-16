快訊

認同長照司長要求同仁深蹲是鼓勵運動？ 衛福部長：極少數表示不願意

MLB／大谷翔平穩居年薪王 亞洲10人年薪超過千萬美元

登山網紅雪羊突宣告「人生劃下句點」 原因曝光眾人齊賀

中國再揭地下代孕不法行為 屢禁不止

中央社／ 香港16日電

儘管中國代孕仍未合法化，卻不時傳出相關非法行為，近日安徽省又再揭發「地下代孕實驗室」，據指出，醫護和公職人員都參與其中。

星島日報今天報導，中國大陸打拐志願者上官正義近日發文指出，安徽合肥市肥東縣一家代孕機構勾結醫護和公職人員，在別墅內開設手術室非法取卵，代孕一個小孩的價格在人民幣70萬元（約新台幣315萬元）以上。

客戶也可以按照學歷、顏值等需求定制卵妹（提供卵子的女性），「清北（清華北大）卵妹」90萬元起；相關機構更包辦「生育全產業鏈」，13萬元可買到出生證明。

網上資料顯示，上官正義過去已曾揭露中國大陸的非法代孕個案；最新的個案中，他在微博發文，揭露安徽佑銘醫療科技有限公司在肥東縣帝景灣別墅開設手術室取卵。

上官正義引述知情人透露，這家公司的老闆姓張，有多個戶籍身分，親屬是亳州市某局副支隊長，有參與且入股。

這間公司提供「生育全產業鏈包辦」服務，又聲稱進行手術的醫生都是公立在職醫生，合肥、南京、蘇州都有實驗室，設備齊全，還可選定產檢分娩醫院，包辦出生醫學證明等。

據報導，事件被揭發後，合肥、亳州市高度重視事件，責成公安、衛健等部門組成聯合調查組查辦，昨晚在上述別墅內帶走10多人，並對5名涉案嫌犯採取刑事強制措施，同時核查公職人員的違法線索。

報導指出，中國大陸明令禁止醫療機構和醫務人員實施任何形式的代孕技術，但非法代孕屢禁不止。

今年8月底，山東青島某汽車配件城地下被爆暗藏「代孕實驗室」，公司疑與青島三甲醫院（公立醫院中最高等級醫院）醫生勾結，在實驗室進行取卵、移植手術。

去年11月，上官正義曾舉報湖北襄陽一家醫院販賣醫學證明、非法代孕，10名相關人員被逮捕或刑拘。

延伸閱讀

代孕與人工生殖脫鉤 挺綠社團間的戰爭

邱泰源：人工生殖法3周前就擬定代孕脫鉤 非急轉彎

影／反對生殖能力商品化 民團立院前喊退回代孕法案

嬰兒不可買賣！ 反代孕小組籲退回代孕法案：人權災難

相關新聞

兩岸微流行／北京供暖季 「餘熱」更節能

北京在十一月中進入本年的供暖季，這座人口近兩千兩百萬的大城市，供暖問題成為冬季最重要的民生保障，而在近年供熱電廠公司的發...

武漢天河機場 旅客吞吐量破3000萬

武漢天河機場14日迎來今年第3000萬名旅客，成為華中地區首個實現年旅客吞吐量3000萬人次的機場。 　　中新社報導，當...

去台老兵夫妻情書 入藏家書博物館

在中國大陸熱播的紀錄片「兩岸家書」中，去台老兵王德耀與結髮妻子劉谷香互通兩百萬字情書的傳奇愛情故事打動觀眾。日前，這批情...

第7屆世界川菜大會 四川德陽開幕

把火鍋底料製成三星堆文物模型，將雞肉「改刀」為豆花……，近日，「第七屆世界川菜大會」在四川德陽開幕，各路廚師同場一較高下...

認未獲重視…陸53歲海歸博士跳槽卻被捕 前東家以這理由索賠1.5億

53歲生物博士高志強2017年回國應邀入職長沙某生物公司，研發第三代動態血氧儀。因未獲公司重視，高志強在自認競業協議解除...

註冊量5年減7成…大陸養老機構擴張速度減緩 分析原因曝光

陸媒報導，中國養老機構註冊量5年下降7成，甚至為搶老人打起「價格戰」。分析指，養老機構擴張速度減緩，主要與中國老人入住意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。