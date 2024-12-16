雙城論壇上海團今天來了！下午交流市政晚上蔣萬安設宴

雙城論壇登場，上海市副市長華源率91人上海團今抵台。今年論壇主題「智慧治理、永續未來」，將簽署動物園小貓熊、智慧醫療兩項合作備忘錄，今明兩天將參訪廣慈園區及大巨蛋。市長蔣萬安今晚先在圓山飯店設宴迎接。

主論壇登場前，今晚蔣萬安將在圓山飯店設宴迎接，蔣萬安將贈上海團具台北意涵、時代意義的雙對瓷器盤，也會請上海代表團轉交與台北地景相關禮物給市長龔正，感謝上海方去年的接待。

華源率上海團今天下午抵達松山機場，由北市副市長林奕華接機場，明天主論壇於晶華酒店登場，由副市長林奕華、華源接續致詞，並由北市副秘書長王玉芬與上海副秘書長王為人進行市政交流專題演講，並簽署兩項合作備忘錄，市長蔣萬安結語致詞。

今年主論壇致詞，據了解，蔣萬安將延續去年「雙城好、兩岸好」主軸，並因應今年情勢提出兩岸互動基調，強調兩岸愈緊張愈需要交流。