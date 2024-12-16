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兩岸微流行／北京供暖季 「餘熱」更節能

聯合報／ 記者廖士鋒
北京主要電廠的「餘熱」利用，在今年供暖季首次全容量投運。圖／取自華能北熱直通車微信號
北京主要電廠的「餘熱」利用，在今年供暖季首次全容量投運。圖／取自華能北熱直通車微信號

北京在十一月中進入本年的供暖季，這座人口近兩千兩百萬的大城市，供暖問題成為冬季最重要的民生保障，而在近年供熱電廠公司的發展下，今年預計將會利用「餘熱」，節省天然氣八千萬立方公尺。

今年北京城鎮地區供熱面積約十點六億平方公尺，其中居民集中供熱面積達六點九億平方公尺。年供熱量約占北京市集中供熱量三分之一的國企「華能北京熱電廠」，在今年供暖季首次全周期、全容量投運該廠「燃機煙氣餘熱利用項目」。

這項技術就是從燃機燃燒產生的高溫煙氣中回收廢棄熱量，加熱供熱循環水，回收煙氣廢熱全部進入城市熱網，這也是全球首個採用「煙氣—水板式換熱器+熱泵技術」的F級燃機煙氣餘熱利用項目。

華能北京熱電廠熱機專工王海浩介紹，北京今年供暖季，該廠通過餘熱利用系統增加了供熱能力三百兆瓦，增加供熱面積近七百五十萬平方公尺，能夠節省天然氣將近八千萬立方公尺。華能北京熱電廠運行部主任助理趙春生說，這項技術在非供暖季也有用武之地，在非供暖季，該廠有三至四千噸的供熱流量，可廿四小時不間斷提供熱源，盡可能實現能源充分利用。

除了餘熱利用外，北京也開始更多使用地熱供暖，如北京燃氣集團副中心六號能源站的綜合能源系統，以地源熱泵為主，耦合燃氣三聯供、燃氣鍋爐、電製冷和蓄能等技術，綠色供暖面積約五十萬平方公尺。

北京 綠色 高溫

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