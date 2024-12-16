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武漢天河機場 旅客吞吐量破3000萬

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

武漢天河機場14日迎來今年第3000萬名旅客，成為華中地區首個實現年旅客吞吐量3000萬人次的機場。

中新社報導，當日上午9時25分，南航CZ6606航班抵達後，率先走出機艙的旅客黃俊成為今年武漢天河機場的第3000萬名旅客。

從事IT行業的武漢市民黃俊因工作所需，常常搭乘飛機往返於中國大陸各地。20多年來，他見證武漢天河機場航站樓規模日益擴大，通航點與日俱增。 　　

武漢天河機場於1995年啟用，當年旅客吞吐量超百萬人次，而後分別於2009年、2016年，突破1000萬人次、2000萬人次大關。2023年6月，經中國民航局批覆，武漢天河機場高峰小時容量標準由每小時42架次調整為55架次，航班量持續擴大。

「開航至今，天河機場經歷了三次關鍵升級，航空樞紐能級不斷躍升。」武漢天河機場有限責任公司總經理左小平介紹，今年以來，經過全面改造升級後的天河機場T2航廈投入使用，新建的第三跑道通過驗收，機場保障能力得到進一步提升。

機場 武漢

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