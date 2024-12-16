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第7屆世界川菜大會 四川德陽開幕

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第七屆世界川菜大會，展會現場人氣旺。圖／本報四川德陽傳真
第七屆世界川菜大會，展會現場人氣旺。圖／本報四川德陽傳真

火鍋底料製成三星堆文物模型，將雞肉「改刀」為豆花……，近日，「第七屆世界川菜大會」在四川德陽開幕，各路廚師同場一較高下。

大會期間，「2024世界川菜烹飪技能大賽」圍繞四川名菜「雞豆花」開展比拚，141名大廚參賽。這道菜肴用雞肉為主材，顏色潔白，形似豆花，清鮮醇厚。大廚們還將通過自選熱菜和川味小吃比拚「手上功夫」。大賽總裁判長屈浩介紹，賽事秉承傳統且創新的理念，廚師們能互相汲取靈感，為創意川菜提供更多可能。

而在「2024世界中華火鍋宴大賽」現場，35支「麻辣隊伍」正接受火鍋底料、刀工處理、文化創意、營養搭配等八方面考核。比如，「三星堆古蜀宴」正中擺放青銅神樹、青銅縱目人像等知名文物的模型，火鍋底料使用的牛油也做成「青銅面具」；鵪鶉蛋命名「神鳥福蛋」，脆毛肚則取名「靈巫納福肚」。該宴席負責人張小紅表示，希望民眾能在吃火鍋時感受古蜀文化的魅力。

據悉，為期3天的大會由世界中餐業聯合會主辦，主題為「讓世界愛上川菜」，包括22項各類活動，來自30多個國家和地區的千餘位嘉賓、選手參加。

截至2024年10月，大陸川菜中式正餐門店數已超過15萬家。隨著川菜品牌化和連鎖化趨勢加強，川菜產業將收穫更廣闊的市場空間。

文物 火鍋

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