去台老兵夫妻情書 入藏家書博物館

在中國大陸熱播的紀錄片「兩岸家書」中，去台老兵王德耀與結髮妻子劉谷香互通兩百萬字情書的傳奇愛情故事打動觀眾。日前，這批情書手稿連同大量老照片，一起入藏中國人民大學家書博物館。

展櫃裡，一封封泛黃的家書鋪開展示。寫信的雙方是王德耀和劉谷香。1948年，王德耀與新婚29天的妻子劉谷香告別。自此一別後，跨越淺淺海峽的歸鄉路，兩人走了30多年。1984年，王德耀才輾轉回到大陸和妻子重逢。當時，他們已經寫下了約300封情書，累計200萬字。

「外公外婆一度中斷了聯繫，彼此收不到信。直到1981年春，外婆偶然發現外公還健在，就輾轉寄出6首尋夫詩。」老人的外孫女江尉說，當時，外公住在台北山間，洪水沖斷了進山的橋，是他的一位好友將信裝在塑膠袋裡，咬在嘴中游過河，才艱難地把信送到。這6首詩也重新搭起了王德耀與劉谷香恢復聯繫的橋梁。

展櫃裡，王德耀赴台時攜帶的手寫詩集《綠窗閑草》亮相。「這是外婆送的。這些資料被兩位元老人用心地收藏在書房裡，時不時拿出來晾曬、通風。」江尉說，外公外婆先後離世，將這批珍貴的資料託付給了自己。「來到人大家書博物館，這批信件有了最好的歸宿。」

「2010年，我就嘗試和老人的家屬取得聯繫，一直關注著這批家書的下落。」人大家書博物館副館長張丁說，10月底，收到老人家人的郵件後，他驚喜不已，第一時間與對方確認了捐贈細節。「兩位老人的愛情故事感人肺腑，200萬字情書是他們愛情的見證和心血的結晶，是反映兩岸一家親的珍貴檔案。」