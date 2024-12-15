大陸女子遇害遭棄屍雪梨機場附近 台籍丈夫仍下落不明

澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國大陸移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤，澳洲警方14日表示嚴重擔憂，稱正在尋找其丈夫的下落。

綜合澳洲媒體報導，澳洲警方9日早上接獲報案稱，在雪梨機場附近約瑟夫·班克斯爵士公園（Sir Joseph Banks Park）公園叢林發現一具被塑膠布包著的女屍，屍體已嚴重腐爛，可能已放置在那裡「數星期甚至數月」。經查確認，死者是名為33歲李卓君（Zhuojun ‘Sally’ Li），其母11月便因無法聯繫到她而向警方報案。

根據警方通報，她的丈夫來自台灣的陳家寶（Jai-Bao ‘Rex’ Chen） 至今下落不明，警方已恢復緊急搜尋。警方指，陳家寶身高165至170公分，身材苗條，黑髮且眼睛是棕色的。

根據警方發布的監視器畫面，一輛銀色豐田汽車11月30日凌晨出現在博塔尼（Botany）前濱路沿線，而李卓君遭棄屍的地點正好在博塔尼的某處叢林。據信這輛車可能將李的遺體運送到了她被發現的地點。

警方稱，這輛車的登記名不是李卓君或陳家寶，可能表示有第三方參與。「我們必須保持開放的心態，當我們這樣做時，我們會考慮第三方的可能性，」兇殺組負責人丹尼多爾蒂說。警方發布了這輛車的圖片並請求公眾提供關於其動向和位置的訊息。

李卓君和陳家寶自11月以來就失蹤了。 多爾蒂14日表示，對陳家寶的安全和福祉表示「非常擔憂」。「實話實說，我們不確定Rex（陳家寶）是生是死」，「我們不確定他是嫌疑人還是受害者，我們仍然不知道。」