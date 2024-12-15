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新婚首夜...婆婆闖進房宣讀「4大家規」！新娘1舉動霸氣反擊、網盛讚力挺

香港01／ 撰文：布萊恩
婆媳糾紛，影響婚姻甚大。結婚示意圖／ingimage
婆媳糾紛，影響婚姻甚大。結婚示意圖／ingimage

婆媳糾紛，隨時影響婚姻。大陸近日熱傳1宗奇葩「婆媳衝突」事件，1對新人新婚當晚，男方母親（奶奶）突然闖入房間宣讀4大家規，令新娘「氣炸」當場脫下婚戒離婚

事件引來網民熱議，不少人認同新娘離婚決定，「現在不走以後會很慘」、「這種家庭不要也好，倒不如單身比較自由自在」。不過也有網民質疑真偽，「騙流量的瞎掰劇情？」。

新婚夜奶奶闖入婚房「宣讀家規」

綜合媒體報道，大陸網站近日流傳1宗離譜「婆媳衝突」事件。

1對新人結束婚禮回家在新房共度春宵時，男方母親（奶奶）突然推門而入「破壞氣氛」，更向剛入門的新抱宣讀「4大家規」。

4大家規如下▼▼▼

1、家中奉行AA制，別想佔我兒子便宜

2、做菜口味要合我跟我兒子胃口，別天天吃一樣的

3、每天都要打電話報平安，讓我知道妳在家裏過得怎麼樣

4、家裏一定要保持乾淨，我可不想我兒子住得髒兮兮的，我會定期來檢查

新婚霸氣反擊

新娘聽後傻眼，批評奶奶的「家規」是要把她當成傭人，價值觀相差太多無法接受，霸氣直指「4點，我沒有1點忍得了」，即時決定離婚。

網民力撐新娘

網民看後議論紛紛，認為奶奶做法過分，支持新娘離婚決定，「現在不走以後會很慘」、「難為女人的常常都是女人」、「這種家庭不要也好，倒不如單身比較自由自在」、「所以不要想說結婚只是兩個人的事，婚前一定要對對方的背景（包括家庭）多所了解」。不過也有網民質疑真偽，「騙流量的瞎掰劇情？」。

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文章授權轉載自《香港01》

AA制 婆媳紛爭 婚姻 離婚

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