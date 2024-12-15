聽新聞
0:00 / 0:00
雙城倒數..警蒐集有抗議情資 維安原則柔性低調沒火花
台北上海雙城論壇明後天登場，北市警局嚴正以待，將加派警力維安。據了解，警方也已蒐集到情資，有上海的歡迎團體，也有抗議團體，會讓各團體各自充分表達意見，目前維安以「柔性低調」，讓勤務沒有火花，大原則是讓雙城論壇順順暢暢舉行。
今年雙城論壇，兩波先遣團已經抵台，明天周一，由上海副市長華源率團的主團也將抵台，議員秦慧珠先前也在議會質詢警察局長李西河，表示這次雙城論壇維安最緊張的一年，「過去柯文哲、郝龍斌任內維安都沒有這麼緊張，可能是大環境緣故」。
據了解，這次警察局的維安警力，會有層層部署，有裡圈、外圈的制服警察、便衣警察等相關層層維安。警察局長李西河日前也表示，相關勤務之前都已規畫好，包括中山、松山、信義分局、也與中央警政署等都已經開過多次協調會，預計今天會再度盤點規畫，這次會以柔性勸導方式，讓勤務沒有火花，順順暢暢舉行為大原則。
據了解，警察局也已經收到一些情資，有歡迎上海團參訪的團體，也會有抗議團體，警察局都沙盤推演相關應變，會讓各團體各自表述，充分表達意見，會畫設「表達意見區」，不會讓場地施空，會以柔性低調讓團體各自表述，也讓進來的貴賓不會受到干擾，完成這次雙城論壇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言