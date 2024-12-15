快訊

Steam打擊無良廠商！推出遊戲不能亂畫大餅 季票DLC延期就退費

地牛翻身！花蓮7時56分規模3.3地震 最大震度2級

想你熊聯名手機殼3款開箱！凸邊角減震 行動電源輕鬆看電量、耳機殼能無線充電

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城倒數..警蒐集有抗議情資 維安原則柔性低調沒火花

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
雙城論壇上海先遣團第二團16人昨天抵台，多為行政事務人員。記者林俊良／攝影
雙城論壇上海先遣團第二團16人昨天抵台，多為行政事務人員。記者林俊良／攝影

台北上海雙城論壇明後天登場，北市警局嚴正以待，將加派警力維安。據了解，警方也已蒐集到情資，有上海的歡迎團體，也有抗議團體，會讓各團體各自充分表達意見，目前維安以「柔性低調」，讓勤務沒有火花，大原則是讓雙城論壇順順暢暢舉行。

今年雙城論壇，兩波先遣團已經抵台，明天周一，由上海副市長華源率團的主團也將抵台，議員秦慧珠先前也在議會質詢警察局長李西河，表示這次雙城論壇維安最緊張的一年，「過去柯文哲、郝龍斌任內維安都沒有這麼緊張，可能是大環境緣故」。

據了解，這次警察局的維安警力，會有層層部署，有裡圈、外圈的制服警察、便衣警察等相關層層維安。警察局長李西河日前也表示，相關勤務之前都已規畫好，包括中山、松山、信義分局、也與中央警政署等都已經開過多次協調會，預計今天會再度盤點規畫，這次會以柔性勸導方式，讓勤務沒有火花，順順暢暢舉行為大原則。

據了解，警察局也已經收到一些情資，有歡迎上海團參訪的團體，也會有抗議團體，警察局都沙盤推演相關應變，會讓各團體各自表述，充分表達意見，會畫設「表達意見區」，不會讓場地施空，會以柔性低調讓團體各自表述，也讓進來的貴賓不會受到干擾，完成這次雙城論壇。

雙城論壇即將舉行，上海市台辦副主任李驍東（右二）先遣團先抵達台灣。記者何柔嫻／翻攝
雙城論壇即將舉行，上海市台辦副主任李驍東（右二）先遣團先抵達台灣。記者何柔嫻／翻攝

維安 警察 雙城論壇

延伸閱讀

雙城明登場..參訪亮點展現台北軟實力 不去夜市原因曝

一貫道3人赴陸被捕 吳思瑤喊話蔣萬安藉雙城論壇抗議

羅文嘉要北市救一貫道信徒？ 郝龍斌批：事發廣州還去扯雙城論壇

雙城論壇上海踩線團第二團 16人抵達台北

相關新聞

雙城倒數..警蒐集有抗議情資 維安原則柔性低調沒火花

台北上海雙城論壇明後天登場，北市警局嚴正以待，將加派警力維安。據了解，警方也已蒐集到情資，有上海的歡迎團體，也有抗議團體...

雙城明登場..參訪亮點展現台北軟實力 不去夜市原因曝

台北上海雙城論壇16、17日登場，上海訪團主團華源等一行人明天抵台，今年參訪的行程亮點，包括參觀廣慈園區、及大巨蛋。其中...

陸男搭郵輪經花蓮近海發病 兩岸接力完成救助

近期兩岸關係因共軍軍事行動，和雙城論壇舉辦波折之際，發生一起兩岸合作醫療救助的暖心故事。據大陸官媒中新社報導，湖北宜昌市...

陸公安部搗百餘地下錢莊…涉資逾3千億 逮「換錢黨」142人

公安部近日召開新聞發布會稱，自5月開展打擊整治「換錢黨」及衍生違法犯罪專項以來，破獲一系列案件，抓獲 「換錢黨」人員14...

知名部落客「編程隨想」二審維持原判7年 妻子：繼續申訴

中國部落客阮曉寰因經營議論時政的知名部落格「編程隨想」，去年2月被依「煽動顛覆國家政權罪」判處7年有期徒刑。阮曉寰提出上...

前立委郭正亮赴福建漳州祭祖 喊「兩岸一家親」

前立委郭正亮近日赴陸祭祖，據中新社，14日上午，福建漳州台商投資區角美鎮西邊村寮西社郭氏家廟舉辦了一場祭祖大典，郭正亮依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。