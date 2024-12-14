前立委郭正亮赴福建漳州祭祖 喊「兩岸一家親」
前立委郭正亮近日赴陸祭祖，據中新社，14日上午，福建漳州台商投資區角美鎮西邊村寮西社郭氏家廟舉辦了一場祭祖大典，郭正亮依序完成獻花、上香、跪拜等儀式，長達九個月的尋根之旅終獲圓滿。他說，「兩岸一家親，最重要的就是人之間的情分，我們要帶著這種親情、祝福與緣分努力向前走。」
據大陸官媒中新社，郭正亮曾祖父郭壽山曾是寮西社的秀才，後定居台南麻豆，郭正亮為寮西社郭家族第十六世。
郭正亮表示，此次尋根得到各界力量相助，歷經九個月努力終尋到祖籍地，台灣家人也十分開心和支持他。
報導稱，郭正亮13日抵達漳州台商投資區，受到寮西社郭氏宗親熱烈歡迎，參觀村莊景象、感受祖先曾生活的痕跡，感嘆當地具閩南特色的建築與台南相似。
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