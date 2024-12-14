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北京首都機場行李箱查獲「鱷魚」 旅客：境外購買、帶回國收藏

香港01／ 撰文：陳進安
旅客自述，標本是在境外市場購買，準備帶回國內收藏。新京報
旅客自述，標本是在境外市場購買，準備帶回國內收藏。新京報

據「海關發布」微信公眾號周五（13日）消息，近日，北京海關所屬首都機場海關關員在對入境旅客行李進行監管時，竟在旅客行李箱中查獲瀕危鱷魚標本1件。

據介紹，近日，北京海關所屬首都機場海關關員在對入境旅客行李進行監管時，發現一名選擇無申報通道通關的旅客行李過機圖像存在異常。經關員開箱查驗，在該旅客行李箱中查獲瀕危鱷魚標本1件。據旅客自述，上述標本是在境外市場購買的鱷魚標本，準備帶回國內收藏。

對此，海關提醒，鱷目所有種均被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅰ、附錄Ⅱ受保護。根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等相關法律法規，除合法持有國家瀕危物種進出口管理機構核發的允許進出口證明書或者物種證明外，任何貿易方式或攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境的行為均屬違法，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。

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文章授權轉載自《香港01》

北京 海關 行李箱 鱷魚

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