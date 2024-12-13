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中共杭州市委書記劉捷內定升任浙江省長 為大陸首名「70後」省長

中央社／ 台北13日電
，浙江省委副書記、杭州市委書記劉捷參加中共中央經濟工作會議，與上海市長龔正、北京市長殷勇同坐一排，顯示劉捷已內定升任浙江省長，成為大陸首名「70後」省長。 美聯社資料照
，浙江省委副書記、杭州市委書記劉捷參加中共中央經濟工作會議，與上海市長龔正、北京市長殷勇同坐一排，顯示劉捷已內定升任浙江省長，成為大陸首名「70後」省長。 美聯社資料照

港媒星島日報報導，中共中央經濟工作會議在北京舉行，央視新聞的畫面顯示，浙江省委副書記、杭州市委書記劉捷參加會議，與上海市長龔正、北京市長殷勇同坐一排，顯示劉捷已內定升任浙江省長，成為大陸首名「70後」省長。

根據「浙江發布」微信公眾號，浙江省委常委會今天上午召開擴大會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，研究浙江貫徹落實意見。浙江省委書記王浩主持會議，省委副書記、省政府黨組書記劉捷傳達大陸國務院總理李強在會上的總結講話要求。

訊息顯示，劉捷已任浙江省政府黨組書記，這也是他首次以浙江省政府黨組書記的身分亮相。此前擔任該職的王浩在10月履新浙江省委書記，劉捷也成為中國大陸首名「70後」（1970年後出生）省級政府一把手。

公開資料顯示，劉捷1970年1月出生，江蘇人，是工學博士。曾任湖南省湘潭鋼鐵集團總經理、省商務廳廳長；2011年赴江西歷任新余市長、市委書記、江西省委常委、秘書長。2018年任貴州省委常委、秘書長、組織部部長。2021年任杭州市委書記。

財新網指出，劉捷出身鋼鐵系統，歷任湖南、江西、貴州、浙江四省，有望成為第三名「70後」正省部級高官。

中共 北京

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