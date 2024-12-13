聽新聞
0:00 / 0:00
中共杭州市委書記劉捷內定升任浙江省長 為大陸首名「70後」省長
港媒星島日報報導，中共中央經濟工作會議在北京舉行，央視新聞的畫面顯示，浙江省委副書記、杭州市委書記劉捷參加會議，與上海市長龔正、北京市長殷勇同坐一排，顯示劉捷已內定升任浙江省長，成為大陸首名「70後」省長。
根據「浙江發布」微信公眾號，浙江省委常委會今天上午召開擴大會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，研究浙江貫徹落實意見。浙江省委書記王浩主持會議，省委副書記、省政府黨組書記劉捷傳達大陸國務院總理李強在會上的總結講話要求。
訊息顯示，劉捷已任浙江省政府黨組書記，這也是他首次以浙江省政府黨組書記的身分亮相。此前擔任該職的王浩在10月履新浙江省委書記，劉捷也成為中國大陸首名「70後」（1970年後出生）省級政府一把手。
公開資料顯示，劉捷1970年1月出生，江蘇人，是工學博士。曾任湖南省湘潭鋼鐵集團總經理、省商務廳廳長；2011年赴江西歷任新余市長、市委書記、江西省委常委、秘書長。2018年任貴州省委常委、秘書長、組織部部長。2021年任杭州市委書記。
財新網指出，劉捷出身鋼鐵系統，歷任湖南、江西、貴州、浙江四省，有望成為第三名「70後」正省部級高官。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言