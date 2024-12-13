快訊

尹錫悅遭爆上班愛遲到！尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸外交部頻傳人事異動 2司長換人涉及拉美、涉外安全事務司

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部近月持續有官員履新。（美聯社）
大陸外交部近月持續有官員履新。（美聯社）

國際局勢波折之際，大陸外交部各司近期陸續出現人事異動，據大陸外交部網站13日更新訊息，原中國大陸駐墨西哥大使張潤，近期已調任大陸外交部拉丁美洲、加勒比海司司長；前駐馬爾地夫大使王立新，已調任涉外安全事務司司長。

據澎湃新聞，根據大陸外交部網站，近期出現兩個人事異動，在此之前，前任大陸外交部拉丁美洲、加勒比海司司長蔡偉已調任北美大洋洲司司長，前任涉外安全事務司司長白天已調任國際經濟司司長。

公開資訊顯示，張潤1972年10月生，曾任大陸外交部拉美司副司長、中國大陸駐多明尼加大使等職，2023年出任中國大陸駐墨西哥大使。

王立新1972年生，曾任大陸外交部亞洲司副處長、參贊兼處長；涉外安全事務司參贊、副司長。曾在陸駐印度、新加坡、尼泊爾使館常駐。 2021年，出任中國大陸駐馬爾地夫大使。

外交部 馬爾地夫

延伸閱讀

尹錫悅「大陸間諜論」為戒嚴辯護 大陸外交部2度表態說話了

瓜國媒體批中國大陸如黑道威脅 為區域內霸凌者

歐盟主席訪拉美 可能與南方共同市場簽署自貿協定

擴大拉美地區影響力 陸再砸錢興建巴拿馬運河大橋

相關新聞

中共杭州市委書記劉捷內定升任浙江省長 為大陸首名「70後」省長

港媒星島日報報導，中共中央經濟工作會議在北京舉行，央視新聞的畫面顯示，浙江省委副書記、杭州市委書記劉捷參加會議，與上海市...

大陸外交部頻傳人事異動 2司長換人涉及拉美、涉外安全事務司

國際局勢波折之際，大陸外交部各司近期陸續出現人事異動，據大陸外交部網站13日更新訊息，原中國大陸駐墨西哥大使張潤，近期已...

太輕？李鐵涉賄1.2億判20年 網酸中國男足終於「進囚」

中國國家男子足球隊前主教練李鐵被控犯受賄、行賄等五項罪名案，13日上午由湖北省咸寧市中級人民法院法院作出一審判決。李鐵被...

「飛機掉下來...」湖北無人機墜毀1傷 疑翼龍2失控

湖北省荊州市奧體中心12日發生無人機墜落爆炸事件，現場火勢一度相當猛烈。 多位荊州市民現場目睹並拍攝下畫面，驚呼「飛機掉...

感動香江人物 汪明荃傳承粵劇20年、93歲義工蕭婆婆獲獎

由香港大公文匯傳媒集團主辦、香港賽馬會作為全力支持機構的「2024感動香江」頒獎典禮12日在香港君悅酒店舉行。7組人物、...

假警察通話8小時騙至曼谷 港漂女碩生沒空思考遭索千萬

一名22歲港漂女碩士生誤墜假冒官員騙局，她被騙到泰國曼谷入住酒店，是首次有受害人由香港被騙到境外的詐騙案件。其間騙徒伺機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。