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大陸人權律師致函中國人大 呼籲撤回終止涉外收養決定

中央社／ 台北13日電

大陸人權律師李方平近日向中國全國人大常委會及國務院遞交建議書，要求糾正民政部未經法定程序終止涉外收養的決定，並這個決定涉嫌違反收養法和民法典，損害了大陸法治形象。

大陸民政部今年9月突然終止涉外收養政策，引發國內外廣泛關注和爭議。大陸外交部聲明稱，新政策僅允許外國人在大陸收養三代以內旁系血親的子女及繼子女，徹底叫停原本在國際間廣泛實施的涉外收養。

美國自由亞洲電台披露，李方平9日向大陸國家信訪局網站提交致全國人大常委會、國務院的建議信，建議責令民政部改正，並指這個決定違反了「收養法」、「民法典」和其他相關法規。

李方平強調，根據現行法律，外國人在大陸收養子女的權利受到法律保護，而終止涉外收養相當於廢止這些法條，需經全國人大或國務院嚴格的法定程序予以修改或廢止；而這次政策調整既未進行事先論證、公開討論，也未告知公眾決策理由，嚴重剝奪了公民知情權。

他說，大陸外交部的回應雖證實政策調整，但也未說明具體法律依據和程序細節，若非外媒記者提問，公眾可能仍未知曉這項重大政策變動。

李方平批評，這種未經任何透明程序就實施的禁令，已損害大陸法治形象。

他表示，涉外收養在大陸已有數十年歷史，為大批特殊需求兒童提供了溫暖的家庭環境。終止這一制度不僅導致國際社會對大陸法治的信任危機，還將對中外關係、特別是中美關係產生負面影響。

報導指出，許多美國家庭對這項政策表示失望甚至憤怒。疫情前已有300個以上美國家庭完成了與大陸兒童的配對收養，但因政策調整，這些家庭與孩子的團聚希望化為泡影。

美國參眾兩院103名議員已為此聯名致信總統拜登，要求對大陸政府施壓，確保完成已經配對的收養手續。

報導說，大陸民政部的決定不僅挑戰法律權威性，還暴露了當前大陸行政權力凌駕法律之上的問題。

報導引述內蒙古政府前法律顧問杜文表示，「收養法」和「民法典」明確規範了涉外收養的法律地位，任何行政機關無權擅自廢止或停止執行。大陸民政部的禁令嚴重違反「立法法」對法律修改和廢止的規定，是典型的越權行為。

杜文還指出，大陸的行政決策近年來頻繁受到民族主義情緒的影響。在涉外收養問題上，民族主義的渲染使許多人誤以為終止涉外收養是主權的體現，忽視了孤殘兒童和收養家庭的基本權利。

收養 法律 美國

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