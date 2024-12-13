雲南懷孕3個月女子受家暴 慘被暴躁夫踢孕肚、打致鼻血四濺

12月11日，雲南昆明一名懷孕3個月的女子因遭受家庭暴力而受到廣泛關注。當事人楊女士（化姓）表示，她的丈夫不僅對她施暴，甚至還踢了她的孕肚。警方和當地婦聯介入調查。

楊女士和丈夫都是雲南昭通人，租住在昆明市官渡區。她在昆明一家服裝店做銷售，丈夫則在一處建築工地上打工。12月8日晚間，其丈夫接到電話，說地盤臨時有事要去加班，直到第二天淩晨3時許才回家。楊女士透露，回到家時，丈夫滿身酒味，「我問了才知道他並不是去加班，而是出去玩了」。楊女士一氣之下不允許丈夫上床，結果惹怒後者。

楊女士身上留有多處傷痕。（極目新聞）

據楊女士提供的畫面顯示，她被打後，鼻血濺了一身。更甚的是，男方不但把她打得流鼻血，還對著她正懷著孕的肚子踢了一腳。楊女士選擇報警，之後到當地一家醫院做了檢查。由於懷孕，她沒有進行CT檢查，但B超顯示孩子心率較高，其他暫無大礙。

楊女士介紹，她和丈夫育有兩名男孩，大的今年11歲，小的只有5歲，他們現在都在昭通其公婆家。這些年，丈夫一直想要一個女兒，所以才有了第三胎。而在她被打後翌日，公婆就從昭通老家打來施壓，大兒子也哭著求她，希望夫妻倆能和好。因此，為了孩子，她簽了諒解書。

已經回到昭通老家的楊女士又透露，這已非丈夫第一次家暴。2022年，對方就曾毆打她，甚至拿刀威脅，而她報警後，丈夫曾經向她寫過保證書。那時她想過離婚，但考慮到家庭、孩子等種種原因，終究沒踏出這一步。

經歷這次事件後，她下定決心要離婚，目前她已經找了律師準備起訴。

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文章授權轉載自《香港01》