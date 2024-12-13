陸今辦南京大屠殺死難者國家公祭儀式 降旗致哀

中國大陸今天上午十時，在南京舉辦南京大屠殺死難者國家公祭儀式，據央視新聞，約8,000名社會各界代表陸續進場，在稍早的大陸國歌結束後，五星紅旗已下降至桿頂三分之一處，「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」四周也已經插上了260多面國家公祭幡，現場「莊嚴和肅穆。」

綜合央視新聞、新華社報導，今天是大陸南京大屠殺死難者國家公祭日，上午8時，侵華日軍南京大屠殺罹難同胞紀念館舉行升旗、下半旗典禮，上午10時，舉辦南京大屠殺死難者國家公祭儀式。

儀式開始時，今天十點零一分至十點零二分，南京全城鳴響防空警報，汽車、火車、輪船汽笛齊鳴。當天，17處南京大屠殺罹難同胞叢葬地、12個社區和6個愛國教育基地，同步舉行悼念活動。

今年是南京大屠殺87周年，大陸在2014年，由全國人大常委會會議通過決議，將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日，每年12月13日國家舉行公祭活動，悼念南京大屠殺死難者和所有在日軍侵華戰爭期間的死難者。因此，今年是大陸第十一個南京大屠殺死難者國家公祭日。

侵華日軍南京大屠殺罹難同胞紀念史料研究部副研究館員魏雲蘭說，這項儀式是固定的、持續的、長期的、制度化的和可參與的，並以此實現凝聚民族精神、固化共同記憶、發揮愛國主義教育功能的目標。

值得注意的是，由於今年曾發生日本兒童遭到攻擊受傷，因此，今天有過半在大陸的日本人學校停課，或改採網路授課。

日本駐中國大使館日前也因此發布，「關於12月13日『南京事件』的告示」，以「特別需要注意之日」形容稱，該日大陸民眾的反日情緒特別容易高漲，日本人需要特別小心，外出時要時時注意周圍環境，並採取一切可能的安全預防措施，並提醒近來大陸「無差別殺傷事件」頻頻發生，人們外出需要更加注意安全。