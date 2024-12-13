快訊

MiLB／外媒揭林昱珉今年苦練卡特球 預測登大聯盟時間點

沒有最低只有更低！尹錫悅最新民調出爐 幾乎跌剩個位數

手機接飯店USB充電孔跳出恐怖一幕 網急喊：我改用行動電源了

陸今辦南京大屠殺死難者國家公祭儀式 降旗致哀

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
今年12月13日，是大陸第十一個南京大屠殺死難者國家公祭日，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行升五星旗、下半旗儀式。中新社
今年12月13日，是大陸第十一個南京大屠殺死難者國家公祭日，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行升五星旗、下半旗儀式。中新社

中國大陸今天上午十時，在南京舉辦南京大屠殺死難者國家公祭儀式，據央視新聞，約8,000名社會各界代表陸續進場，在稍早的大陸國歌結束後，五星紅旗已下降至桿頂三分之一處，「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」四周也已經插上了260多面國家公祭幡，現場「莊嚴和肅穆。」

綜合央視新聞、新華社報導，今天是大陸南京大屠殺死難者國家公祭日，上午8時，侵華日軍南京大屠殺罹難同胞紀念館舉行升旗、下半旗典禮，上午10時，舉辦南京大屠殺死難者國家公祭儀式。

儀式開始時，今天十點零一分至十點零二分，南京全城鳴響防空警報，汽車、火車、輪船汽笛齊鳴。當天，17處南京大屠殺罹難同胞叢葬地、12個社區和6個愛國教育基地，同步舉行悼念活動。

今年是南京大屠殺87周年，大陸在2014年，由全國人大常委會會議通過決議，將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日，每年12月13日國家舉行公祭活動，悼念南京大屠殺死難者和所有在日軍侵華戰爭期間的死難者。因此，今年是大陸第十一個南京大屠殺死難者國家公祭日。

侵華日軍南京大屠殺罹難同胞紀念史料研究部副研究館員魏雲蘭說，這項儀式是固定的、持續的、長期的、制度化的和可參與的，並以此實現凝聚民族精神、固化共同記憶、發揮愛國主義教育功能的目標。

值得注意的是，由於今年曾發生日本兒童遭到攻擊受傷，因此，今天有過半在大陸的日本人學校停課，或改採網路授課。

日本駐中國大使館日前也因此發布，「關於12月13日『南京事件』的告示」，以「特別需要注意之日」形容稱，該日大陸民眾的反日情緒特別容易高漲，日本人需要特別小心，外出時要時時注意周圍環境，並採取一切可能的安全預防措施，並提醒近來大陸「無差別殺傷事件」頻頻發生，人們外出需要更加注意安全。

南京大屠殺 日本 日軍

延伸閱讀

陸：明年提高財政赤字率 適時降準降息 穩定股市房市

大陸個人養老金制全面上路 國債、指數基金等納入投資範圍

反制川普2.0 陸擬打組合拳

美對多晶矽加關稅至50%

相關新聞

前中國男足主帥李鐵 收受賄遭判刑二十年

中國大陸前男足國家隊主教練李鐵的受賄行賄案，於今日在湖北省咸寧市中級人民法院進行公開宣判，一審遭判處有期徒刑二十年。

陸男擅闖施工別墅摔傷索償16萬 屋主有陰影：我還想找他賠錢

去年6月，男子紀某未經允許擅自進入江蘇蘇州一棟正在裝修的別墅，結果摔入地下室，導致多處受傷。紀某出院後要求賠償16萬餘人民幣（約新台幣72萬元），別墅主人不服，「我還想找他賠錢呢」。

陸今辦南京大屠殺死難者國家公祭儀式 降旗致哀

中國大陸今天上午十時，在南京舉辦南京大屠殺死難者國家公祭儀式，據央視新聞，約8,000名社會各界代表陸續進場，在稍早的大...

前中國國家男足主教練李鐵受賄、行賄案 今一審判決

據央視新聞客戶端，今年3月28日，湖北省咸寧市中級人民法院依法公開開庭審理了中國國家男子足球隊前主教練李鐵案。庭審中，湖...

大灣區關鍵一橫 黃茅海跨海通道通車

大陸國家重大工程黃茅海跨海通道（珠海至江門）11日正式通車，粵港澳大灣區跨江跨海交通網絡再添「關鍵一橫」。

全球最大漂浮式風電平台投運

12月11日，全球單體容量最大的漂浮式風電平台「明陽天成號」在中國廣東陽江正式投運。「明陽天成號」由明陽集團自主研製，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。