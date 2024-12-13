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陸男擅闖施工別墅摔傷索償16萬 屋主有陰影：我還想找他賠錢

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名紀姓男子擅闖施工中的別墅，結果慘跌到地下室。圖為紀某摔下地下室的位置，事發時未有玻璃。（紅星新聞）
中國大陸一名紀姓男子擅闖施工中的別墅，結果慘跌到地下室。圖為紀某摔下地下室的位置，事發時未有玻璃。（紅星新聞）

去年6月，男子紀某在未經允許的情況下，擅自進入江蘇蘇州一棟正在裝修的別墅，結果不慎摔入地下室，導致多處受傷，住院治療花費超過10萬人民幣（約新台幣45萬元）。紀某出院後向房主張先生及物業公司提起訴訟，要求賠償包括醫療費、誤工費等在內的共計16萬餘人民幣（約新台幣72萬元）。蘇州吳江區人民法院目前正在進行三方調解。對此，張先生不服，認為是自家財產被侵犯在先，「我還想找他賠錢呢」。

據張先生介紹，紀某於2023年6月23日下午5點左右，在其別墅的施工現場摔到地下一樓，多處受傷並昏迷。張先生表示，當時工人已經離開，現場並未設置圍擋及警示標誌。紀某先後在多家醫院治療並住院，診斷結果為兩側顳葉挫裂傷伴血腫、兩側顳部硬膜下血腫、頭皮稍腫、右肺上葉少許模糊影、T11椎體骨折等，清單顯示醫療總花費12萬餘人民幣（約新台幣54萬元），其中住院花費9萬餘人民幣（約新台幣40萬元）。

最初，紀某起訴對象為社區，後將張先生追加為被告。起訴狀顯示，紀某要求被告支付包括醫療費、康復費、誤工費等各項損失暫計16萬餘人民幣。

對此，張先生強調，紀某私自進入他的別墅，應由其自行承擔責任，並指出事故給他帶來了持久的心理陰影，「我新買的別墅還沒住就見血，心裡一直有陰影」。張還稱，自己今年生意不順，「我還想找他賠錢呢」。

社區物業的項目經理表示，紀某的朋友是社區租戶，其以探訪親友的名義進入社區，但物業並不清楚紀某進入別墅後的情況。她認為，紀某的摔傷屬於個人行為，與物業無關。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，別墅院內屬於業主專有權部分，未經業主同意，其他人不能進入。作為一名完全民事行為能力人，如果其進入他人別墅院內掉入地下室受傷，應當承擔事故的主要責任。

付建又認為，事故發生時該房屋處於裝修狀態，且房主並不在現場。但房主能預見到裝修可能會給他人帶來一定的風險，應當進行必要的安全提示，也可能會被認定存在一定的過錯。

北京偉睿律師事務所律師林虎才則認為，法院大概率會要求房主承擔一定的賠償責任，但比例會非常低，大概10%到20%左右。並且這類案件大多都會通過調解解決，一般不會判決。萬一最後認定房主承擔一定賠償責任，可以向沒有設置警示標誌的裝修公司追償。

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文章授權轉載自《香港01》

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