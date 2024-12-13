大灣區關鍵一橫 黃茅海跨海通道通車

大陸國家重大工程黃茅海跨海通道（珠海至江門）11日正式通車，粵港澳大灣區跨江跨海交通網絡再添「關鍵一橫」。

新華社報導，黃茅海跨海通道於2020年6月開工建設，是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發佈後首個開工的跨海通道工程，也是繼港珠澳大橋、深中通道之後大灣區又一跨海通道重大工程。

黃茅海跨海通道採用雙向六車道高速公路標準，設計時速100公里。項目起於珠海市平沙鎮，終於江門市台山市鬥山鎮，全長約31公里。其中，跨海段長度約14公里，設置高欄港大橋、黃茅海大橋兩座主橋。

黃茅海跨海通道由廣東交通集團建設管理，保利長大、中交路建、中鐵大橋局等30多家單位共同參與，累計有近萬名建設者投入到工程建設中。

黃茅海跨海通道、港珠澳大橋分別跨越了珠江口的黃茅海水域和伶仃洋。這兩座跨海通道通過高速公路直連，自西向東構成了一條「超級通道」，「拉直」了大灣區，讓江門、珠海、澳門、香港四座城市緊密相連。

廣東江門是著名僑鄉。據不完全統計，平均每5個香港人就有1人祖籍江門，每3個澳門人就有1人祖籍江門。黃茅海跨海通道通車後，珠海至江門的車程從1個多小時縮短至約30分鐘，讓港澳居民探親返鄉之路更近、更順了。

在環珠江口「A」字形交通網絡中，黃茅海跨海通道完成的「關鍵一橫」實現了粵港澳大灣區和粵西沿海地區的直連。

廣東省交通運輸廳廳長林飛鳴說，它的通車將加速大灣區城市群的高效互聯互通，促進大灣區經濟一體化進程，助力大灣區打造世界級綜合交通樞紐。同時，還對支撐廣東省「百縣千鎮萬村高質量發展工程」建設和區域協調發展具有重要意義。