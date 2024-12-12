影／四川3男手拉手過斑馬線遭撞飛全斃命 30歲司機酒駕被捕

四川西昌昨日（11日）凌晨發生嚴重車禍，網傳影片顯示當時3名男子手拉著手過斑馬線時，遭一輛高速駛至的私家車撞飛。警方指3人搶救無效全部死亡，肇事的30歲男司機因醉駕已被刑拘。

網傳影片顯示，事發後有救護車趕來後在現場為傷者急救。

警方通報指，事發時30歲男司機駕駛一輛小型汽車由西昌市建昌路牌坊方向行駛至與正義路交叉路口時，將正在人行橫道上橫過馬路的3名行人撞倒，致3人經搶救無效死亡。

經檢測鑒定，男司機為飲酒後駕駛機動車（血液中酒精含量為25.1mg/100ml），排除毒駕嫌疑。目前，男司機已被公安機關依法刑事拘留：事故調查和善後工作正在進一步開展中。

12月11日，四川西昌。三名行人正在过斑马线，一辆越野车未减速直接冲撞过去，三人瞬间被撞飞。

目击者：来不及抢救人就去世了，被撞的三人看起来年纪不大。 pic.twitter.com/q5Xq2EuCDI — Jian Liu (@jianliu220303) 2024年12月11日

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文章授權轉載自《香港01》