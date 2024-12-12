南京大屠殺87週年 中國過半數日本人學校停課
12月13日是南京大屠殺87週年，加上日前深圳「九一八事變」93週年發生日本男童上學途中遇刺身亡，令家長不安。為了確保學生安全，中國境內的日本人學校過半數選擇停課，上海和北京則宣布改採網路授課。
中國今年發生數起日本兒童遭到攻擊受傷，甚至死亡的事件顯示中國社會反日情緒依然高漲。由於12月13日是南京大屠殺紀念日（日本稱南京事件），因此不少旅中的日本人，特別是小孩正在日本人學校念書的家長感到憂心，在敏感的日子可能會激發反日情緒。
據日本駐上海的媒體相關人士向中央社表示，上海日本總領事館已於10月底預先通知，在今年12月13日，上海日本人學校改採網路授課；北京日本人學校也已布採取網路授課。此外，目前全中國已有7間日本人學校宣布12月13日停課，超過全中國日本人學校的一半。
相關人士指出，這是「安全對策的一環」。
家中有小孩在上海就讀日本人學校的中島小姐接受訪問時指出，深圳男童遇刺的案件至今3個月，許多家長仍相當擔憂。她說，除了在特定日期的停課或改以線上課程安排之外，也希望能夠從根本解決這個問題，讓在中國的日本人不再擔心受怕。
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