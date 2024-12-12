「推算」同事待遇求加薪被開除！員工不服索賠 法院挺公司：解僱正當

許多企業都有薪資保密原則，員工間不可以互相討論薪水，但中國大陸一名員工用「推算」的方式算出自己薪水比較低，因此向公司要求加薪，結果卻慘丟工作。

根據《山海視頻》報導，上海市總工會日前公布一起勞動糾紛案。一名員工入職3年後傳訊主管，表示同事的年薪比自己高，自己的薪資在該地也是最低的，要求加薪。然而幾個月後，公司以違反薪資保密制度、遲到早退等違反公司規定解僱該員工。

員工不服，表示自己是「推算」其他員工薪水，並沒有違反薪資保密制度，且認為這項制度是限制勞工的知情權，違反同工同酬的薪資分配原則。至於遲到早退等行為，該員表示當時實施不定時工作制，不需打卡、出勤或進辦公室，就醫也不用請病假。

該員首先申請勞動仲裁，要求公司賠償18.5萬餘人民幣（約新台幣83萬元），仲裁結果未支持該員要求，故上訴至法院。然而法院認定員工要求加薪的訊息中，列舉自己與他人的薪資已違反薪資保密制度，而不需接受考勤、請假等，是該員對工作制度的認知錯誤，公司解除雙方勞動合約屬正當行為，不需支付賠償。