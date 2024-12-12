中國河南學校冬衣材質疑是垃圾 當局正調查

據報導，中國河南省商丘市一家中小學校的冬季校服懷疑是以紙和垃圾充作材質，當地教育部門正在調查此事，另有家長怒斥「學校壞良心」。

中國大陸微博的「新浪熱點」近日報導，本月8日，商丘一名男子穿上自己孩子的小學校服在工地幹活時，不小心劃破衣服並露出裡面的材質，卻發現是紙和垃圾，因此怒斥「學校壞良心」。

報導表示，這名男子翌日接受「都市現場」記者採訪時說，他的孩子現在讀昌華中學，校服是孩子上昌華小學時穿的，是統一訂制的冬季校服，衣服小了也沒扔掉，他拿來當工作服穿。

他說，日前穿著這件冬衣時不小心劃破，裡面的材質露了出來，「有點像紙，帶點膠那種，垃圾放裡面」。

據報導，昌華中學位於河南商丘，占地面積220畝，建築面積10萬平方公尺，學校分設高中部、國中部、小學部，在校生8000餘人。

報導表示，商丘教育體育局的工作人員表示，已有人向他們反映相關情況，該局已經責令下屬單位進行調查，包括要求學校提交校服材質，接到市教育局回覆後，會責令學校自查

據報導，這些校服大概於6年前生產，當時河南教育廳曾發布通知，指示各省轄市、省直管縣（市）自主確定當地校服採購辦法等。