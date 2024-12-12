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陸打擊偷拍！飯店非法偷拍最高判處10年有期徒刑

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
湖州公安局的警察在飯店檢查空調設備中是否藏有偷拍設備。（圖／取自央視）
湖州公安局的警察在飯店檢查空調設備中是否藏有偷拍設備。（圖／取自央視）

大陸最高人民法院11日發布4件依法懲治非法生產、銷售、使用竊聽、偷拍設備犯罪典型案例，依法嚴懲非法生產、銷售、使用竊聽、偷拍設備犯罪，深入推進偷拍盜攝黑灰產業治理。大陸法院表示，將強化與相關部門協作配合，持續提高打擊治理非法生產、銷售、使用竊聽偷拍設備。

案例一為旅館偷拍，2021年4月至2022年1月，被告人石某等人在多家旅館、飯店房間內安裝偷拍設備，偷拍入住旅客的性行為，並製作成影片，通過即時通訊軟體發布販賣資訊進行銷售牟利，共非法獲利人民幣29萬元。後被法院判處有期徒刑一年六個月至十年不等，並處罰金人民幣1萬元至30萬元不等。

案例二為非法使用偷拍專用器材。2021年3月以來，被告人顏某平、顏某建為偷拍他人隱私，在電商平台購買偷拍專用器材，分別安裝在三家飯店多個房間內，將器材、飯店房間Wifi和手機配對連接，使用實時監控錄像、回放錄像、下載錄像的功能，若發現飯店房間內有人發生性行為，就將相關影片和截圖下載至手機觀看、保存並存儲於電腦內。2021年10月，有旅客發現房間內安裝有偷拍器材，隨後聯繫飯店並報警。後分別判處顏某平有期徒刑一年三個月，判處顏某建有期徒刑一年。

案例三為非法銷售偷拍器材用於作弊詐賭。2020年開始，被告人閆某坤等人銷售用於賭博出千的主機及其配件等產品，該主機外觀如普通手機，側邊有微型鏡頭，內置軟體會幫助計算玩法從而獲利。案發期間從廣州某公司至少購入價值人民幣2950萬元的主機及配件並予以銷售。浙江省紹興市越城區人民法院經審理後根據其犯罪事實、性質、情節和對於社會的危害程度，分別判處四年至一年不等有期徒刑，以及人民幣兩萬至一百萬不等的罰金。

案例四為自行改裝並銷售具有竊聽偷拍功能的設備。被告人陳某於2023年9月4日至10月2日間，在未取得有關部門批准、許可的情況下，將二手手機改裝成具有竊聽、偷拍功能的設備後售賣，先後銷售41部改裝設備，銷售金額共計人民幣5萬多元，非法獲利人民幣3萬多元。後由吉林省吉林市龍潭區人民法院經審理認判處有期徒刑一年，並處罰金人民幣一萬五千元。

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