快訊

日、韓與中國大陸交惡改來台學中文 境外生源國日本竄升第4

深圳高層豪宅氣爆釀火災 4層樓燒毀1女住戶墜樓慘死

深圳高層豪宅氣爆釀火災 4層樓燒毀1女住戶墜樓慘死

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
深圳一處高層豪宅11日發生氣爆火警，圖中坐在陽台邊的女性最後不支墜樓死亡。（圖／截圖自小紅書）
深圳一處高層豪宅11日發生氣爆火警，圖中坐在陽台邊的女性最後不支墜樓死亡。（圖／截圖自小紅書）

深圳一座40多層樓高的豪宅11日下午發生爆炸後起火燃燒。網上影片顯示，一名坐在爆炸單位陽台邊的女性住戶最後跌落至地面，不幸身亡，據悉至少有四個樓層遭焚毀。至於事故原因，網傳的悅府業主交流群組稱，「是燃氣」，「鄰居已聞到瓦斯味」。

深圳消防救援最新通報表示，截至18時，明火已撲滅事故造成1人死亡，無其他人員受傷。事故原因正在進一步調查。

通報稱，11日14時46分，深圳市消防救援支隊接到報警：南山區粵海街道悅府二期一棟發生警情，指揮中心調派首戰力量16輛消防車80名消防救援人員到場處置，南山大隊全勤指揮組遂行出動。

據新京報報導，有目擊者稱，下午2時58分許，她見到燒碎的布料從起火樓層掉落，過了約1分鐘後，一人從起火樓層附近跌落至地面。另有在附近工作的網友表示，起火燃燒前有巨大爆炸聲響，寫字樓辦公室都能感受到震幅，聽到巨響後看到「樓上嘩啦啦地掉東西下來」。爆炸後，28層房間內部還有火焰燃燒，周圍幾戶的陽台圍欄玻璃、窗戶均被震碎，樓上住宅的窗戶被濃煙覆蓋。

網傳影片圖片顯示，有一名女性住戶坐在損毀單位的陽台邊，隨後屋內燃起熊熊大火，該女住戶從陽台邊滾落到樓下。

現場消防員表示，27、28、29層都有明火，到下午5時這三層樓火已被撲滅，但30層仍在起火，消防員正在撲救。並且消防員在31層設置圍堵，防止火勢擴散。

起火小區物業公司為深圳華潤物業管理有限公司。物業工作人員稱，起火建築40多層，物業正在樓內參與排查。

這起事件也讓高層建築的消防安全問題再度受到關注。

深圳高層豪宅火警因救援不易，導致多個樓層遭大火焚毀。（圖／取自微博）
深圳高層豪宅火警因救援不易，導致多個樓層遭大火焚毀。（圖／取自微博）
深圳高層豪宅因氣爆引發火災，讓高層建築的消防安全問題再度受到關注。（圖／取自微博）
深圳高層豪宅因氣爆引發火災，讓高層建築的消防安全問題再度受到關注。（圖／取自微博）

氣爆 消防員 深圳 火災 爆炸

延伸閱讀

中國大陸深圳灣高層豪宅爆炸瞬間恐怖影片曝光 途人遇建築殘渣掉落後四散

中國大陸深圳豪宅驚傳爆炸 有人未及逃生墜樓

最美電競女董座現身！ 被訴砸豪車、豪宅供養涉貪前警政監林明佐

影／澎湖垃圾場大火搶救45小時 動員32車、164人次今終撲滅

相關新聞

深圳高層豪宅氣爆釀火災 4層樓燒毀1女住戶墜樓慘死

深圳一座40多層樓高的豪宅11日下午發生爆炸後起火燃燒。網上影片顯示，一名坐在爆炸單位陽台邊的女性住戶最後跌落至地面，不...

「掛火車」拍照跌落！中女頭受重傷 險命喪斯里蘭卡

一名中國女遊客日前在斯里蘭卡科倫坡乘火車時，將自己「掛」在火車上、把身體探出車外，請朋友幫忙拍攝與夕陽合照視頻，因沒留意...

代煮泡麵掀戰…食堂14元被超市40元擠走 濟大生投訴

濟南大學舜耕校區近日發生「泡麵價格戰」，食堂代煮泡麵賣3.5元（人民幣，約0.48美元），超市煮泡麵賣10元（約1.37...

陸女後仰探出火車外拍美照 下秒「頭遭重擊」慘摔

拍美照也要注意安全，斯里蘭卡7日就發生一起驚險的意外。一名大陸女遊客在搭乘火車時，為了拍網美照，大膽將身體探出車外，不料...

陸退役運動員有人擦邊有人乞討 國家榮譽變生存枷鎖？

退役運動員們的出路，不僅在中國引發爭議，在西方一些國家也是個難題。封閉的訓練與生活模式，讓他們成為頂尖運動員，但事實上，...

《自然》雜誌發布2024十大人物 嫦娥六副總師李春來等兩中國學者入榜

據觀察者網，當地時間12月9日，英國《自然》雜誌發布2024年十大人物。中國大陸有兩位學者入選，分別是中國科學院國家天文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。