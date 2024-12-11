深圳高層豪宅氣爆釀火災 4層樓燒毀1女住戶墜樓慘死

深圳一座40多層樓高的豪宅11日下午發生爆炸後起火燃燒。網上影片顯示，一名坐在爆炸單位陽台邊的女性住戶最後跌落至地面，不幸身亡，據悉至少有四個樓層遭焚毀。至於事故原因，網傳的悅府業主交流群組稱，「是燃氣」，「鄰居已聞到瓦斯味」。

深圳消防救援最新通報表示，截至18時，明火已撲滅事故造成1人死亡，無其他人員受傷。事故原因正在進一步調查。

通報稱，11日14時46分，深圳市消防救援支隊接到報警：南山區粵海街道悅府二期一棟發生警情，指揮中心調派首戰力量16輛消防車80名消防救援人員到場處置，南山大隊全勤指揮組遂行出動。

據新京報報導，有目擊者稱，下午2時58分許，她見到燒碎的布料從起火樓層掉落，過了約1分鐘後，一人從起火樓層附近跌落至地面。另有在附近工作的網友表示，起火燃燒前有巨大爆炸聲響，寫字樓辦公室都能感受到震幅，聽到巨響後看到「樓上嘩啦啦地掉東西下來」。爆炸後，28層房間內部還有火焰燃燒，周圍幾戶的陽台圍欄玻璃、窗戶均被震碎，樓上住宅的窗戶被濃煙覆蓋。

網傳影片圖片顯示，有一名女性住戶坐在損毀單位的陽台邊，隨後屋內燃起熊熊大火，該女住戶從陽台邊滾落到樓下。

現場消防員表示，27、28、29層都有明火，到下午5時這三層樓火已被撲滅，但30層仍在起火，消防員正在撲救。並且消防員在31層設置圍堵，防止火勢擴散。

起火小區物業公司為深圳華潤物業管理有限公司。物業工作人員稱，起火建築40多層，物業正在樓內參與排查。