赴大陸參賽拚創意 台生用鏡頭記錄沙縣魅力

聯合報／ 梁珮岑／三明報導
2024年沙縣小吃文化短視頻創作大賽已圓滿落幕，台灣學生們合影留念。圖／台商優市網
2024年沙縣小吃文化短視頻創作大賽已圓滿落幕，台灣學生們合影留念。圖／台商優市網

日前，沙縣小吃文化短視頻創作大賽已圓滿落幕。台灣大學生來到福建沙縣參加此次大賽，在為期數日的比賽中，同學們分組行動，以在沙縣的所見所聞為靈感源泉，從不同視角、用各種形式精心創作，用鏡頭記錄沙縣魅力。

比賽之餘，同學們漫步沙縣大街小巷，品嚐種類繁多、風味獨特的沙縣小吃，也走訪沙縣特色景點。這次比賽中，一部部短視頻作品精彩紛呈，此次短視頻創作評比及分享會作為活動亮點之一，更是為同學提供展現創意與才華的舞台；最終經過角逐，金、銀、銅獎項及優秀獎在分享會中逐一揭曉。

在本次比賽中，來自龍華科技大學的團隊以作品《沙縣等你》榮獲金獎。成員陳同學表示，「作品以第一人稱日記形式記錄在沙縣的每一天、融入回憶元素，表達對沙縣小吃的情感連結，真的覺得沙縣是一個很淳樸的地方。」

「作品主要是傳達我們的真實感受，我們把在沙縣所見、所吃、所聞都濃縮在影片中。」另一位成員賴同學也分享自己的收穫，「我們藉由活動來到沙縣，感受到沙縣十足的人情味，在很多方面跟台灣很相似，之後也想分享給更多人。」

此外，獲得銅獎的作品《月影》也令觀眾們印象深刻，該隊伍成員王同學指出，作品以人為主題、透過月起月落來突顯出那些值得被關注及傳承的文化，深入探索沙縣當地民情、小吃製作過程以及享用美食的人群等。他提到，「生活中我們都是一些小角色，但聚集在一起就成為大團體，如同月亮一般，眾人的因緣際會共同成就了沙縣小吃這一獨特的存在。」

此次比賽評審之一、台商優市網融媒體中心副主任吳洛妤高度讚賞學生作品，「這幾天的行程中，台灣學生們透過鏡頭深入體驗沙縣美食與文化，每一道美食的特寫鏡頭都讓觀眾感受到其魅力，以視覺化的方式將沙縣美食文化更直觀傳遞。」

據了解，此次大賽旨在透過台灣學生們的鏡頭與創意，展現沙縣獨特的自然風光、文化底蘊以及聞名遐邇的小吃文化，與此同時，也給學生們提供了展示平台。

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