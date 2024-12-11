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中國大陸深圳豪宅驚傳爆炸 有人未及逃生墜樓

中央社／ 台北11日電

中國深圳市頂級豪宅華潤悅府二期大廈下午2時許發生大爆炸，隨即起火冒出滾滾黑煙，爆炸威力震動深圳灣，傳出多人受傷。網路影片顯示，有住戶未及逃生墜樓，引發圍觀人士驚叫。

深圳新聞廣播報導，11日下午，深圳灣悅府二期的一間住宅發生爆炸。據目擊者稱，爆炸產生的衝擊波強烈到附近的地標建築春筍也受到影響，樓內部分公司已暫時撤離春筍大樓。目前尚不清楚爆炸的具體原因和是否有人員受傷。相關部門正在緊急調查此事。

深圳消防救援支隊通報，11日下午2時46分，深圳市消防救援支隊接到報警：南山區粵海街道悅府二期一棟發生警情，指揮中心調派首戰力量16輛消防車80名消防救援人員到場處置，南山大隊全勤指揮組遂行出動。目前，消防救援力量已到場，具體情況待進一步核實。

公開資料顯示，華潤悅府二期於2018年完工，樓高44層。

根據社群平台X與微博影片、照片顯示，悅府二期高樓層一處住宅發生爆炸，隨即失火冒出滾滾黑煙直衝天際，事發住宅被炸得面目全非。據住戶表示，整棟大樓受損嚴重，玻璃被震碎，部分居民受傷。

影片顯示，爆炸發生後，有一名女住戶原本蜷縮在窗戶邊，其後疑似未及逃生墜樓而下，引發圍觀民眾驚叫。

網路訊息顯示，這起爆炸疑似是天然瓦斯氣爆引發。有住戶反映，昨天就聞到瓦斯味，通報後沒來檢查就走了。

位於深圳灣的華潤悅府二期是知名頂級豪宅，目前深圳房產網在售的一間兩房兩廳雙衛中古屋，面積168.75平方公尺（約51坪），開價人民幣3290萬元（約新台幣1.48億元），相當於一坪開價新台幣290萬元。

住戶 深圳 爆炸

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