陸女後仰探出火車外拍美照 下秒「頭遭重擊」慘摔

拍美照也要注意安全，斯里蘭卡7日就發生一起驚險的意外。一名大陸女遊客在搭乘火車時，為了拍網美照，大膽將身體探出車外，不料卻遭到鐵路旁的樹枝擊中頭部，導致她失去平衡，整個人摔下車，所幸最終沒有生命危險。

斯里蘭卡媒體Lanka Sara報導，這名女子7日從威拉瓦特（Wellawatte）搭乘火車前往班巴拉皮提亞（Bambalapitiya），展開沿海火車旅行。途中，女子想在海天一線的美景中拍攝一張網美照，於是她抓住車門的把手，將身體往後傾，整個人探出車外，再請朋友幫忙拍照。

但就在朋友幫忙拍攝影片時，鐵道旁一根樹枝突然擊中她的頭部，導致她失去平衡，從火車上重摔下去。

幫她拍片的友人眼見這一幕也驚呼：「她掉下去了！」其他同伴都被嚇到，但眾人無力救援，決定於下一站下車後尋求協助。所幸這名女遊客摔落在路旁的灌木叢中，沒有受到嚴重傷害。

這起意外的畫面之後在網上曝光後，瞬間吸引許多人關注，當地警方也呼籲遊客，搭乘火車時，切勿做出冒險行為，以免類似意外再度發生。警方也提醒旅遊業者應加強安全宣傳，保障旅客的安全。