《自然》雜誌發布2024十大人物 嫦娥六副總師李春來等兩中國學者入榜

據觀察者網，當地時間12月9日，英國《自然》雜誌發布2024年十大人物。中國大陸有兩位學者入選，分別是中國科學院國家天文台研究員、嫦娥六號任務工程副總設計師李春來，以及海軍軍醫大學附屬長征醫院教授、風濕免疫專家徐滬濟。

該名單由《自然》雜誌編輯團隊遴選，旨在記錄過去一年的重要科學進展、事件及其背後的關鍵人物，並專注於反映科學、技術、工程和醫學領域的重要趨勢。在入選的兩名中國學者中，李春來被認為在嫦娥六號探測器月球著陸點的確定上「發揮了關鍵作用」。他也是第一批對嫦娥六號帶回的月壤樣本著手分析的科學家之一，被《自然》雜誌稱為「月岩守護人」。

報導稱，據悉，李春來及其團隊的70多名工作人員負責監督中國航太任務期間收集的數據，包括儲存和分發樣本。美國布朗大學行星地球學家詹姆斯·海德（James Head）曾和李春來有過廣泛合作，他表示，在科研之外，李春來也相當擅長協調工作。

今年6月，嫦娥六號任務完成世界首次月球背面採樣起飛，帶回了1935.3克珍貴樣品。 《自然》雜誌指出，這將有助於人類揭開月球的許多秘密，也對於了解火星、金星和水星等其他行星的演化至關重要。

「現在，全世界的行星科學家都想接觸這些樣本。」李春來的實驗室已將一些樣本分發給中國各地的團隊。但李春來表示，為了優先考慮中國研究人員，國外研究人員還需要幾年時間才能獲得樣本。

徐滬濟則因在國際上首次揭示使用異體通用型CAR-T治療風濕免疫性疾病的「革命性療法」，被《自然》雜誌譽為「無畏醫者」。

所謂異體通用型CAR-T細胞療法，是指從健康捐贈者體內、而非從患者自身分離提取T細胞，經過基因編輯或非基因編輯改造和體外擴增後，最後可輸入多位患者體內的療法。這種方法規避了自身CAR-T細胞製備製程複雜、費用高昂等弊端，降低了治療成本。

「他非常勇敢。」上述研究成果共同通訊作者、華東師範大學生命科學學院教授杜冰回憶，他和同事使用了CRISPR-Cas9基因編輯工具，找到防止移植細胞攻擊患者或被患者身體排斥的方式後，曾聯繫了多名醫生，請他們嘗試用這些細胞治療自體免疫疾病。但除了徐滬濟，沒有人願意冒這個險。