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莫言低調做公益 獲頒「愛心獎」

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
大陸作家莫言獲愛心獎。圖／港澳台灣慈善基金會提供
大陸作家莫言獲愛心獎。圖／港澳台灣慈善基金會提供

以香港為基地的港澳台灣慈善基金會主辦，評出今年「愛心獎」，曾獲得諾貝爾文學獎的大陸作家莫言，以及台灣的法鼓山慈善基金會等，以不同形式的善行得獎。

以全球華人為評選範圍的「愛心獎」，今年到了第十九個評選年頭，今年評選出的九個得獎者，他們有個人有團體，分別來自台灣、大陸、香港及海外等不同領域，善行匯流成愛心大海。

大陸知名作家莫言獲「愛心獎」，略令人意外，經介紹才知莫言去年聯合「中國慈善家」雜誌等，共同發起「與莫言同行」公益行動計畫，成立兩塊磚公益基金，探索慈善文化傳播與公益實踐平台，開創了文化名人引領、公益機構與媒體合作共建、捐贈者與公眾深度參與的新模式。設立「莫言同心」「與星同行」「健康童樂園」三個公益計畫。

跟莫言一樣低調的，是台灣肝病防治學術基金會。基金會三十年來在台灣三百多個鄉鎮及偏鄉離島舉辦免費肝病篩檢九百場，肝炎衛教講座逾二千場，服務逾百萬人次。基金會還設立「肝病優秀論文獎暨研究獎助金」，鼓勵肝病研究、獎助國外研修、出席國際研討會，逾千人次。

「愛心獎」終選委員會主席李焯芬在致詞中說，十九年來「愛心獎」不忘初心、不辭勞苦，每年經過認真細緻的評核後，在中華文化圈內選出一批又一批讓人感動莫名的得獎者；充分彰顯了中華文化仁為己任、善與人同的價值觀。在當前這個衝突不斷、戰火紛飛的世界中，這份對基層受苦者的摯誠關愛，尤其顯得珍貴、高貴。

本屆「愛心獎」有九個得獎者，包括大陸莫言、丁和木、富士康科技集團、潘江雪；香港紀文鳳、曾醒明；台灣法鼓山慈善基金會、台灣肝病防治學術基金會；海外方李邦琴。

公益 愛心 莫言

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