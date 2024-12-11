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兩岸學生廚藝競賽 肉圓飄香沙縣

聯合報／ 林昉柔／沙縣報導
沙縣與台灣學生合作製作沙縣經典小吃「金包銀」。圖／台商優市網
沙縣與台灣學生合作製作沙縣經典小吃「金包銀」。圖／台商優市網

海峽兩岸特色小吃廚藝邀請賽12月8日於福建沙縣舉行，兩岸餐飲科系學生穿上白色廚師服、拿起鍋鏟相互組隊，沙縣與台灣選手各自展現獨特烹飪技術、驚人團隊能力，相互學習廚藝技巧，合作完成兩岸特色小吃。

本次賽制是由各隊抽籤三道料理進行烹飪，品類覆蓋沙縣小吃、台灣小吃與兩岸特色指定菜。健行科技大學羅同學表示，在抽籤題公布後就開始備賽練習各項菜品，跟沙縣的同學會更好的來合作料理。

比賽期間，沙縣與台灣學生除了負責各自的菜品，也會合作完成彼此地方特色的料理，甚至交換烹飪彼此的菜餚。在各組烹飪過程中，評審們從不同的面向評比，不單只從色香味，同時注重每支隊伍的團隊合作。正修科技大學餐飲系助理教授黃啟順認為，學生們透過合作，讓彼此學到各地廚藝，看不到的技術都可透過這樣的互動來達到回饋，「雖然一開始學生交流有點陌生，比較沒有方向，但漸漸感覺就有出來，經過磨合後團隊合作的力量愈來愈強大。」

「很開心我們做到了。」本次獲得金獎隊是來自正修科技大學、三明醫學科技職業學院與三明市高級技工學校的學生組成，他們表示，這次台灣小吃是抽到南部蒸肉圓，加了當地的醬料，自己調了醬汁跟蒜泥，指定菜是沙縣的料理鱔魚粉乾，加入了自己的巧思增加鮮味，讓味道不會過於清寡，「這一次隊伍一開始就有分工，比賽期間也互幫互助，非常感謝隊友們。」

「兩岸學生在這次的賽事上，就像是魚幫水、水幫魚，沙縣與台灣學生合作出來的菜跟成品不輸給專業師傅。」本次賽事評審、統一度假村主廚葉文吉表示，希望他們對於廚藝能夠保持熱忱，要創新不守舊。

團隊 小吃 料理

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