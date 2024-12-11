陸11月城市軌道交通 客運量同比增長5.2%
大陸交通運輸部9日發布消息，11月份，中國城市軌道交通客運量環比減少0.6億人次，降低2.2%，同比增加1.3億人次，增長5.2%。
中通社報導，截至11月，大陸共有54個城市開通運營城市軌道交通線路313條，運營里程10522.1公里，實際開行列車340萬列次，完成客運量27.1億人次，進站量16.2億人次。11月份全國總運營里程的平均客運強度為0.86萬人次每公里日，環比增長0.8%，同比增長1.9%。
其中，43個城市開通運營地鐵、輕軌線路255條，運營里程9054.1公里，完成客運量26.2億人次，進站量15.5億人次；16個城市開通運營單軌、磁浮、市域快速軌道交通線路25條，運營里程970.7公里，完成客運量8365萬人次，進站量5656萬人次；18個城市開通運營有軌電車、自動導向軌道線路33條，運營里程497.3公里，完成客運量1072萬人次。
11月新增運營里程66.8公里，新增運營區段6個，分別為上海地鐵17號線西延伸線、廣州地鐵3號線東延段、鄭州地鐵6號線一期東北段、濟南地鐵3號線二期、哈爾濱地鐵3號線二期西北環道里段、蘇州有軌電車2號線延伸線。
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