快訊

確定了！清華大學校務會議通過整併案 中華大學誠摯歡迎「最快這時停招」

母女遭詐千萬傳噩耗…被逮2車手得知「一臉茫然」 其他涉案車手5入監、3在逃

台灣女星第一人！演藝圈「證照女王」考取聯結車駕照 可轉行當司機

聽新聞
0:00 / 0:00

警用「機械狗」首亮相成都街頭超吸睛 陸網嗨：科技的力量

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
首次亮相的這批警用「機器狗」，體重約50公斤，行動靈活，可實現奔跑、跳躍、自主避障、自動導航及自動充電等功能。圖／取自成都發布
首次亮相的這批警用「機器狗」，體重約50公斤，行動靈活，可實現奔跑、跳躍、自主避障、自動導航及自動充電等功能。圖／取自成都發布

日前，一批「機械狗」加入了成都市公安局高新區分局巡邏大隊，吸引眾多市民的目光與點讚。這是成都高新公安在全市首批次運用「無人機+武裝警力+機械狗」的「空地一體化」巡邏模式，在轄區交子大道、玉林西路等人員密集區域開展工作。

據人民網和官方「成都發布」公眾號，除了可以開展加強型武裝巡邏外，還可以利用無人機和機械狗的語音喊話功能開展成都旅遊推介、反詐宣傳、便民服務問答等。

首次亮相的這批警用「機械狗」，單體重約50公斤，行動靈活，最快速度4米/秒，可實現奔跑、跳躍、自主避障、自動導航及自動充電等功能。據介紹，機械狗目前主要可以應用到排爆、火災、有毒等人員不宜前往的危險場景。

成都公安透露，該機械狗名稱為「靈瞳Plus」，搭載成都企業自主研發的機械人大腦，高度智能化，能自主完成既定任務。「成都高新」公眾號表示，這批「機械狗」由高新區企業成都鼎橋通信技術有限公司（以下簡稱「成都鼎橋」）和四川具身人形機械人科技有限公司（以下簡稱「四川具身」）聯合研發。

四川具身宣傳部部長程卿苗稱，「機械狗」作為工業級機械人，主要應用於安防巡檢、應急救援等場景，為人形機械人的應用場景進行前期探索，最主要的目的是讓機械產品更好地與人協作，替代一些危險的重複工作，真正地做到服務社會。她表示，在未來，將會把「關節」作為研發重點之一，讓機械人的「關節」活動更靈活、反饋更靈敏，並對機械人的體積進行控制，進一步降低成本，使其能適用於更多場景。

機械狗近年來不止亮相大陸各種交易會。今年10月，有遊客爬山東泰山偶遇身負重物清運垃圾的機械狗。網友看到機械狗相關影片後，紛紛讚歎科技的力量，甚至有網友迫不及待地詢問機械狗是否可以坐人，他想體驗騎狗闖泰山。

該影片更被大陸外交部副部長華春瑩在X平台上發布稱：「機械狗在雄偉的泰山上充當搬運工：科技造福人類。」

成都警用機器狗，透過使用多模態大模型，機器狗「大腦」可以對攝影機所見場景進行即時分析，及時回饋回傳預警，對過往群眾做相應的語音宣傳並與群眾互動。圖／取自成都發布
成都警用機器狗，透過使用多模態大模型，機器狗「大腦」可以對攝影機所見場景進行即時分析，及時回饋回傳預警，對過往群眾做相應的語音宣傳並與群眾互動。圖／取自成都發布

公安 華春瑩

延伸閱讀

溫州特警、球型機器人一起巡邏 網讚：安全感滿滿

大陸藝術家泉州無人機群煙花表演突墜機 網友：像下餃子一樣

台灣無人機實力國際發光 馬來西亞決賽奪8金

又被點名「拿中國錢拍片」 魚乾拍片發5點聲明澄清：沒有的事就是沒有

相關新聞

徐州鐵鍊女案翻版？陸山西女碩士失蹤多年育有兒女 涉案張某被拘

中國一名失蹤15年的女碩士日前在山西農村被尋回，該女子患有精神疾病且在村內與張姓村民育有兒女，使外界聯想到徐州鐵鍊女案，...

傳深圳地產老闆疑債務問題墜樓亡 早前遭法院強制執行36億元

近日，網傳深圳地產商花伴里集團董事長陳生強，因債務問題墜樓身亡，引發廣泛關注。花伴里集團工作人員證實陳生強離世，但宣稱是...

警用「機械狗」首亮相成都街頭超吸睛 陸網嗨：科技的力量

日前，一批「機械狗」加入了成都市公安局高新區分局巡邏大隊，吸引眾多市民的目光與點讚。這是成都高新公安在全市首批次運用「無...

甄嬛持槍掃射皇上… AI魔改經典劇 被認定涉褻瀆、侵權

人工智能（AI）工具漸趨普及，中國近日有人大量利用「AI魔改」經典電視劇，出現唐僧與女妖親熱、林黛玉對打賈寶玉、甄嬛持自...

1日遊9.9元包餐？重慶50老人上完推銷課 就被丟包淋雨

低價旅行團騙局層出不窮，近日重慶就出現一個9.9元（人民幣，下同，約1.3美元）的公園一日遊，還包一頓免費午餐，吸引50...

花70萬送女兒進港大因造假被退學 南京家長告中介詐騙

南京一名李姓婦人花了70萬元（人民幣，下同，約9.6萬美元）找中介機構幫女兒申請入讀香港大學，沒想到讀了一年多突然收到校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。