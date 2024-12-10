警用「機械狗」首亮相成都街頭超吸睛 陸網嗨：科技的力量

日前，一批「機械狗」加入了成都市公安局高新區分局巡邏大隊，吸引眾多市民的目光與點讚。這是成都高新公安在全市首批次運用「無人機+武裝警力+機械狗」的「空地一體化」巡邏模式，在轄區交子大道、玉林西路等人員密集區域開展工作。

據人民網和官方「成都發布」公眾號，除了可以開展加強型武裝巡邏外，還可以利用無人機和機械狗的語音喊話功能開展成都旅遊推介、反詐宣傳、便民服務問答等。

首次亮相的這批警用「機械狗」，單體重約50公斤，行動靈活，最快速度4米/秒，可實現奔跑、跳躍、自主避障、自動導航及自動充電等功能。據介紹，機械狗目前主要可以應用到排爆、火災、有毒等人員不宜前往的危險場景。

成都公安透露，該機械狗名稱為「靈瞳Plus」，搭載成都企業自主研發的機械人大腦，高度智能化，能自主完成既定任務。「成都高新」公眾號表示，這批「機械狗」由高新區企業成都鼎橋通信技術有限公司（以下簡稱「成都鼎橋」）和四川具身人形機械人科技有限公司（以下簡稱「四川具身」）聯合研發。

四川具身宣傳部部長程卿苗稱，「機械狗」作為工業級機械人，主要應用於安防巡檢、應急救援等場景，為人形機械人的應用場景進行前期探索，最主要的目的是讓機械產品更好地與人協作，替代一些危險的重複工作，真正地做到服務社會。她表示，在未來，將會把「關節」作為研發重點之一，讓機械人的「關節」活動更靈活、反饋更靈敏，並對機械人的體積進行控制，進一步降低成本，使其能適用於更多場景。

機械狗近年來不止亮相大陸各種交易會。今年10月，有遊客爬山東泰山偶遇身負重物清運垃圾的機械狗。網友看到機械狗相關影片後，紛紛讚歎科技的力量，甚至有網友迫不及待地詢問機械狗是否可以坐人，他想體驗騎狗闖泰山。