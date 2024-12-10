日本洗手間「僅貼簡體字告示」提醒可沖掉廁所衛生紙 小紅書女斥：歧視吧！
在不同地方，生活習慣也不同，最近1名女子在小紅書發文，表示日前在日本北海道旅遊時，於洞爺湖一洗手間內看到1張告示，使用中文簡體字提醒請將衛生紙放進馬桶內並沖掉，惟原po認為告示只使用簡體字，直言「這是赤果果（赤裸裸）的歧視吧！」。
洗手間僅以簡體中文告示
該名女子在小紅書以「這是不是對中國人的歧視？」為題發文，表示早前在日本洞爺湖旅遊時，於一洗手間看到1張以簡體中文打字的告示，上面寫有「在日本衛生紙可以沖掉。用過的衛生紙，請直接沖掉。除了衛生紙巾以外，請不要放入備置的箱子裏。謝謝您的合作」。
由於該告示僅使用簡體中文，讓原po不禁直呼「只有一種語言中文，這是赤果果（赤裸裸）的歧視吧！」，並認為管理者應同時張貼英文告示，「加上英文就會覺得很恰當了，這個枱頭差點就寫上to Chinese（致中國籍人士）了」。
網友反應兩極
貼文一出，隨即引來不少網友留言熱議，有人認同原po所言，認為假如是想提醒不熟悉日本的旅客，理應同時張貼數種常用語言的告示，「難道不應該是幾種語言都要有麼？」
不過，也有人認為由於多國市民的習慣與日本相同，一樣是將廁所衛生紙直接沖掉，因此毋需特別提醒，但大陸人的習慣則是放進廁所間的垃圾桶內，因此只使簡體中文也不足為奇，「文中這個我覺得是善意的特別照顧，因為中國人的習慣是廁紙扔在紙簍裏，國外很多地方沒有這個習慣，惡意的才是歧視」、「這不是歧視，因為確實大部份中國遊客都不知道卷紙可以直接扔馬桶，國內的習慣是扔紙簍裡面」、「寫了英文你們又要說『歧視中國人故意不寫中文』，不照顧中國人了」、「主要是一般使用英語的國家也都是把廁紙沖馬桶的，更多是習慣問題」。
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文章授權轉載自《香港01》
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