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尷尬！女穿連身長裙踩單車 下秒「衣撕兩半」裸露 身上1特徵成亮點

香港01／ 撰文：布萊恩
微博瘋傳1段影片，1名穿連身長裙女生在馬路上踩單車時，長裙突然卡入後車輪，連身裙隨即被開半撕毀，女生當場變成半裸。（影片截圖）
微博瘋傳1段影片，1名穿連身長裙女生在馬路上踩單車時，長裙突然卡入後車輪，連身裙隨即被開半撕毀，女生當場變成半裸。（影片截圖）

踩單車穿長裙要小心！大陸微博瘋傳1段影片，見到1名穿連身長裙女生在馬路上踩單車時，擺動的長裙突然卡入後車輪，連身裙隨即被開半撕毀，女生當場變成半裸，上身全露光，嚇得後方車輛司機驚呼連連。女生之後邊用手遮掩，邊把單車連卡着的長裙一同拉到路邊，相當狼狽。

影片引來網友熱議，「以後都不敢再穿裙踩單車啦」。不過也有大批網友錯重點，關注女生覆蓋全身的紋身和豐滿身材，「紋身就跟穿著衣服一樣」、「竟然這麼猛！」。

裙擺卡入後輪撕毀

事發5月21日下午5時許，從微博流傳長40秒「車CAM（行車記錄器）」影片見到，穿彩色連身裙的女生，正騎單車在馬路行駛，裙擺隨風往後輪方向飄揚，其腳踏幅度之大看來略顯費力。

然而尷尬意外發生了，由於裙擺太長卡入後輪，加上女生腳踏和單車衝力，女生身上連身裙隨即開半撕毀掉到臀部位置，上身胸部露出，覆蓋全身的紋身也被看光。

面對突如其來情況，女生急忙停車想扯出長裙，但裙擺卡得太緊無法拉出，後方車輛司機則驚呼連連。女生之後只能無奈地半裸着上身，邊用手遮掩，邊把單車連卡着的長裙一同拉到路邊，相當狼狽，其間更露出尷尬笑容。

網驚：不敢再穿裙踩單車

影片引來熱議，「以後都不敢再穿裙踩單車啦」、「穿長裙騎單車一定要小心，一不小心就衣衫盡褪了……」。不過也有大批網友錯重點，關注女生覆蓋全身的紋身及豐滿身材，「紋身就跟穿着衣服一樣」、「竟然這麼猛！」。

隨着影片廣泛流傳，女事主發布影片稱要向發布「車CAM」的車主提告，希望網友能提供更多線索。至於被質疑刷流量，她強調「不存在劇本，這件事就是意外」，也已經報警，又透露自己因為打了「玻尿酸」，所以嘴角會無時無刻呈現上翹模樣。

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文章授權轉載自《香港01》

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