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花蓮直飛香港 「香花航線」周四開通

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

花蓮至香港間將擇吉日「雙十二」開通直航，專程到香港的花蓮縣長徐榛蔚將這條航線稱為「香花航線」，說這航線對花蓮意義重大，將「一路花香」。香港旅遊業議會主席徐王美倫說，開年香港旅遊業界就將組團到花蓮考察。

今次「香港—花蓮」直航，由花蓮縣政府與香港快運航空聯手促成，十二月十二日啟動，初期一周四班，明年要發展為一周七班，即傅崐萁說的「日日有航班」。這跟曾經有過的花蓮香港直航取包機形式，有所不同。

六年前時任花蓮縣長的傅崐萁，曾率花蓮政府和觀光業者大舉到香港推介花蓮觀光，今次花蓮縣長徐榛蔚率團到香港，又開台灣縣市到香港打開觀光市場的先聲。

徐榛蔚說，此次直航的啟動對於花蓮和香港來說意義重大，尤其歷經四○三震災及颱風衝擊，花蓮展現災後重生的堅強韌性。而香港快運開啟了國際遊客中轉香港赴第三地的旅遊模式，也提供香港及國際遊客穩定、便捷又實惠的交通方式直達花蓮。花蓮以得天獨厚的自然與文化資源，結合直航便利性，不僅將吸引更多國際旅客，促進花蓮觀光產業復甦。

國民黨立院黨團總召傅崐萁見證簽署儀式時說，港方九月派員赴花蓮踩線，十月即決定十二月十二日首航，對花蓮打通空中國際航道深具意義。

徐榛蔚 花蓮縣政府 香港

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