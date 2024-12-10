花蓮香港直航 雙12開通

花蓮至香港將在「雙12」開通直航，專程到香港的花蓮縣長徐榛蔚將這條航線稱為「香花航線」，說這航線對花蓮意義重大，將「一路花香」。香港旅遊業議會主席徐王美倫說，開年香港旅遊業界就將組團到花蓮考察。

「香港—花蓮」直航由花蓮縣政府與香港快運航空聯手促成，12月12日啟動，初期一周四班，明年要發展為一周七班，即傅崐萁說的「日日有航班」。這跟曾經有過的花蓮香港直航取包機形式，有所不同。

六年前時任花蓮縣長的傅崐萁，曾率花蓮政府和觀光業者大舉到香港推介花蓮觀光，今次花蓮縣長徐榛蔚率團到香港，又開台灣縣市到香港打開觀光市場的先聲。

徐榛蔚說，此次直航的啟動對於花蓮和香港來說意義重大，尤其歷經0403震災及颱風衝擊，花蓮展現災後重生的堅強韌性。而香港快運開啟國際遊客中轉香港赴第三地的旅遊模式，也提供香港及國際遊客穩定、便捷又實惠的交通方式直達花蓮。花蓮以得天獨厚的自然與文化資源，結合直航便利性，不僅將吸引更多國際旅客，促進花蓮最重要的觀光產業復甦。

花蓮縣政府9日在香港舉辦「療癒山海．花蓮好近」旅遊推廣會，香港觀光界和航空業者出席。花蓮縣政府觀光處長余明勲說，今次特別推出五大旅遊好禮，讓香港遊客以優惠價格享受豐富完整的旅遊體驗；「花蓮好好逛」還將提供14條旅遊巴士路線及優惠。