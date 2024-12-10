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台胞職業資格採認採信 福建漸擴大

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

福建省近日通過了「福建省人力資源市場條例」，將於2025年3月1日正式實施。條例明確將不斷完善台灣同胞職業資格採認和採信制度，逐步擴大直接採認和採信範圍，助力兩岸融合發展示範區建設。

中通社報導，條例增加了相關規定，包括落實落細同等待遇，將在閩就業創業的台灣同胞納入公共就業創業服務體系，同等享受政策諮詢、職業介紹、創業孵化、職業培訓等人力資源服務；建立完善台灣同胞職業資格採認和採信制度，開展閩台職業資格比對，逐步擴大直接採認和採信範圍，建立職業資格採認和採信目錄；支持有條件的人力資源服務機構與台灣地區相關行業協會合作，面向台灣地區技能人員開展職業技能等級認定等便捷服務。

福建省人大常委會法工委副主任吳黎靜表示，根據福建省人力資源和社會保障廳統計，目前兩岸職業資格標準比對成果共計183項，其中採認項目113項，採信項目70項。

福建省近年來不斷加大惠台力度，於2022年在平潭綜合實驗區設立了「福建省（平潭）台胞職業資格一體化服務中心」，面向台胞開展職業資格採認和採信工作，延伸開展考證、培訓、就業等服務，相關採信範圍仍在逐步擴大中。

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