福建沙縣美食路跑 兩岸2千人參賽

12月8日「海峽兩岸小吃美食路跑活動」於福建沙縣舉行。活動以「運動+美食」的形式，在路線上打造關於兩岸特色美食的10處互動打卡點，吸引了2,000餘名美食與運動愛好者踴躍報名，其中約200名台灣選手參與，沿著路線迎接沙縣、台灣的美食驚喜。

與傳統路跑不同的是，這場賽事的每一公里都宛如開啟各地美食寶藏的一把鑰匙。起跑後的第一個打卡點，參賽者們便迎來了沙縣著名的豆腐丸。其中，參賽的台灣大學生邱同學興奮地分享，路跑途中邊跑邊吃美食的體驗令人難忘，「我對第一站的豆腐丸印象最深，剛好天氣冷時有熱食可以享用，且其口感獨特，原以為是普通丸子，咬下去才發覺是軟Q的豆腐質地。」

隨著賽程的推進，還有鳳梨酥、牛軋糖、金包銀、狀元糕等台灣與沙縣特色小吃依次登場。據了解，路跑賽道全長5KM，全程設置10處互動打卡站點，包含4處美食品鑒站點、3處互動遊戲站點、3處趣味拍照站點。

「路跑的時候很享受。」台灣大學生李同學表示，她在路跑期間走走停停，感受著運動與休閒、美食與美景完美結合的獨特樂趣，「讓我感到驚喜的是濕地公園的生態環境，園區內的環境造景跟樹林規劃我覺得很好，這樣路跑途中能越發留意周圍環境、不會覺得無聊。」

「一開始以為大家會主要在吃美食，沒想到大家都超認真往前衝。」參賽的台灣影像創作愛好者林芷翎也提到，中間遇到趣味打卡點時忍不住停留、體驗漢服文化，第一次穿漢服仿佛穿越時空，也記錄下這些精彩瞬間，定格了自己的獨特體驗。