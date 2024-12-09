花蓮香港12日啟動客機直航 開創兩地旅遊新局

台灣花蓮縣和香港將自12日起啟動客機直航服務，各界期待它可以促進兩地旅遊互動，開創觀光新局。

為配合即將啟動的直航服務，花蓮縣今天在港舉辦旅遊推廣活動，縣長徐榛蔚親自來港主持，她在活動上表示，這次直航對花蓮和香港來說，意義重大，希望港人重臨花蓮，而花蓮風景處處，無論是山上或山下，都足以讓港人找到人生「充電」價值。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、香港立法會議員姚柏良、香港旅遊業議會主席徐王美倫、港台旅行社同業商會理事黃岸濤等人也參加了活動，代表旅遊界的姚柏良說，台、港互為旅遊和客源目的地，期望直航投入服務後，兩地旅遊互動更加頻繁。

徐王美倫透露，明年首季，他們將會組團到花蓮考察旅遊，期待直航拉近香港與花蓮之間的距離。傅崐萁說，直航將會促進香港與花蓮民眾之間的旅遊，深化雙方城市觀光領域合作與文化交流，同時有助花蓮打通空中國際航道。

香港與花蓮之間的直航服務由香港快運經營，初期每週有4班往返兩地，農曆新年期間每週增加1班。過去香港和花蓮之間曾有包機直航服務，後來中斷了。