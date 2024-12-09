快訊

App綁定信用卡前三筆逐筆交易驗證 3情況可望豁免

花蓮香港12日啟動客機直航 開創兩地旅遊新局

中央社／ 香港9日電

台灣花蓮縣和香港將自12日起啟動客機直航服務，各界期待它可以促進兩地旅遊互動，開創觀光新局。

為配合即將啟動的直航服務，花蓮縣今天在港舉辦旅遊推廣活動，縣長徐榛蔚親自來港主持，她在活動上表示，這次直航對花蓮和香港來說，意義重大，希望港人重臨花蓮，而花蓮風景處處，無論是山上或山下，都足以讓港人找到人生「充電」價值。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、香港立法會議員姚柏良、香港旅遊業議會主席徐王美倫、港台旅行社同業商會理事黃岸濤等人也參加了活動，代表旅遊界的姚柏良說，台、港互為旅遊和客源目的地，期望直航投入服務後，兩地旅遊互動更加頻繁。

徐王美倫透露，明年首季，他們將會組團到花蓮考察旅遊，期待直航拉近香港與花蓮之間的距離。傅崐萁說，直航將會促進香港與花蓮民眾之間的旅遊，深化雙方城市觀光領域合作與文化交流，同時有助花蓮打通空中國際航道。

香港與花蓮之間的直航服務由香港快運經營，初期每週有4班往返兩地，農曆新年期間每週增加1班。過去香港和花蓮之間曾有包機直航服務，後來中斷了。

傅崐萁 花蓮 香港

延伸閱讀

傅崐萁議場後飆罵議事人員 柯建銘：花蓮王變台北王？

選罷法闖關失敗傅崐萁發飆 綠委：有些話講給韓國瑜聽

蔡其昌：無故被傅崐萁咆哮 連韓國瑜都勸他「不要這樣」

綠譴責藍「硬幹選罷法」 批傅崐萁辱罵議事人員

相關新聞

演出被取消 中國大陸舞蹈家金星疑與個人挑戰官方有關

中國知名變性主持人、舞蹈家金星，原定於廣州、佛山、蘇州、上海的演出被取消，外界認為是受到她展示代表支持LGBT的彩虹旗影...

福建沙縣美食路跑 兩岸2千人參賽

12月8日「海峽兩岸小吃美食路跑活動」於福建沙縣舉行。活動以「運動+美食」的形式，在路線上打造關於兩岸特色美食的10處互...

台胞職業資格採認採信 福建漸擴大

福建省近日通過了「福建省人力資源市場條例」，將於2025年3月1日正式實施。條例明確將不斷完善台灣同胞職業資格採認和採信...

中吉烏鐵路 吉爾吉斯段將動工

備受關注的「中吉烏鐵路」（中國─吉爾吉斯─烏茲別克）的吉爾吉斯共和國境內段即將動工。依工程概況，吉國境內段路線全長304...

中國大陸第一代登山家、91歲貢布去世 64年前創下人類史奇蹟

64年前首次從北坡登頂珠穆朗瑪峰創人類歷史，也是中國首次征服珠峰的登山三大英雄之一的貢布，5日在四川成都逝世，享年91歲...

男子酒後與妻吵架...懷中女嬰滑出6樓窗外 法院做出判決

中國6月曾發生一起墜樓意外，男子趙某某酒後與妻子發生爭吵，遭妻子埋怨都不哄小孩，因此在窗邊抱著女兒安撫、搖擺，沒想到孩子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。