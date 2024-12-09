蔡國強泉州煙花表演 2000無人機遭干擾大批墮海
大陸大型活動不時會用上無人機表演，惟偶爾仍發生失誤。12月8日下午，知名煙花藝術家蔡國強於福建泉州海邊，動用2,000架無人機舉行白天煙花表演。期間訊號遭到干擾，有大量無人機墮落，幸無人受傷。大批墜落的無人機，昨晚在潮退後被沖上岸，但已經全部報廢。
據上觀新聞報導，8日下午，知名藝術家蔡國強《紅帆》藝術白天無人機煙花表演途中，大量無人機掉落地上或墜入海中。
目擊者稱，沒有造成人員受傷。目前事故原因暫不明，網友直呼太遺憾。蔡國強表示，請大家幫忙收拾一下，無人機不要帶回家。
據泉州官方的「泉州發布」公眾號，12月8日下午4時35分開始，當代著名藝術家蔡國強《紅帆》藝術白天無人機煙花表演活動在泉州台商投資區秀塗村舉行，以「泉州歷史」「傳統文化」「女性」三個關鍵詞為主題。
藝人賈樟柯、趙麗穎、林更新、歐陽娜娜、竇靖童等人來到現場觀看表演。
大陸在福建舉辦大型活動或軍演時，經常出動大型干擾機，干擾無人機的飛行。例如，每年的海峽論壇期間，有大陸中央領導人赴會，或是軍演及實彈射擊時，都不准無人機飛行。
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